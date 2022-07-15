نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر bac.onec.dz رابط معرفة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت نتائج البكالوريا قائمة البحث، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة الجزائريين عن النتيجة منذ آخر يوم امتحانات، فقد انتهت الإمتحانات منذ عدة أسابيع وينتظر الطلاب النتيجة في قلق، كما أدي الطلاب الامتحانات في لجان مؤمنة ووسط متابعات يومية من المسئولين، ولم يتقدم الطلاب بشكاوى لصعوبة الامتحانات، وقد انتهت الإمتحانات في آمان، وبعد انتهاء الإمتحانات تم نقل أوراق المواد الدراسية إلى الكنترولات الخاصة بتعليم الإمتحانات، وينتظر الطلاب النتيجة للتقديم في الجامعات المناسبة لمجموعهم، ونظراً للبحث المهول عن نتيجة الثانوية العامة الجزائرية سوف نوضح لكم موعد الإعلان عن النتيجة وطرق الاستعلام خلال السطور التالية.

bac.onec.dz رابط معرفة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

منذ أن أعلنت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر بأنه اقترب موعد الإعلان عن النتيجة، اندفع آلاف الطلاب وأولياء الأمور في البحث عنها عبر موقع جوجل، كما يبحثون عن الموعد النهائي لظهورها، حيث أكدت الوزارة خلال موقعها الرسمي بأن النتيجة سوف تكون متاحة على موقعها يوم الخميس الموافق 14 من شهر جويلية، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع بكل سهولة.

وسيكون هناك اعتماد رسمي لها في الساعات المقبلة، ومن ثم سيكون الاستخراج للنتيجة متاح عقب رفع مختلف كشوف الطلاب الخاصة بالنتيجة، وذلك على الموقع الخاص بالديوان الوطني والنتيجة يستطيع الطالب بالبكالوريا الاستعلام عنها بشكل إلكتروني وذلك من خلال متابعة تلك الخطوات القادمة، كما أننا نتمني لجميع طلاب هذه المرحلة النجاح والتفوق والوصول إلى اعلي الدرجات

يسهل على كافة طلاب البكالوريا من الطلبة والطالبات أن يقوموا بالاستعلام إلكترونيا عن النتيجة وذلك من خلال اتباع خطوات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

يقوم الطالب بالولوج للموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني.

يذهب للقسم المخصص لاستخراج النتيجة.

تحديد مرحلة البكالوريا.

يقوم الطالب بملأ كل البيانات الخاصة بالنتيجة.

لا بد من ملأ الرقم الخاص بالتسجيل.

يدخل الطالب الرقم السري الخاص به.

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

لا يمكن للطلاب التقديم في الجامعات دون الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية التي تحدد الجامعة المناسبة لكل طالب، لذلك ينتظر الطلاب النتيجة في قلق، حيث يتمنى كل طالب الحصول على النتائج النهائية، فقد شددت الوزارة على المصححين بضرورة رصد الدرجات بدقة لتجنب ارتكاب الأخطاء أثناء تسجيل الدرجات، كما أكدت الوزارة بأن عمليات تأجيل النتيجة يأتي في مصلحة الطالب، للتدقيق أثناء التصحيح، وقد انتهت عملية رصد الدرجات ولم يتبقى سوى الاعلان عن النتيجة، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية.