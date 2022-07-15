رابط epedu.gov.iq موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية

مازالت عمليات البحث ترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذه الساعات من قبل الطلاب واولياء الأمور لكي يتم التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في جميع المحافظات العراقية بشكل عام، وذلك بالتزامن مع موعد اعلان النتيجة رسميا بناء على ما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أقترب موعد طرح النتائج التي سوف يتم طرحها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بناء على ما صرحت عنه الجهات المسئولة رسميا، وسوف نستعرض الآن رابط مباشر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي خلال الأيام الأخيرة من خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط ​​العراقي الدور الأول 2022، وقد كاس هذا التوقيت بعدما شهدت الأيام الماضية العديد من الأسئلة من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك لكي يتم التعرف على المعدلات والنتائج التي حصل عليها الطلاب في امتحانات المتوسط ​​الثالث للعراق 2022، وقد طمأنت الوزارة رسميا جميع الطلاب وأعلنت ان النتائج سوف يتم إعلانها رسميا قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم رفع النتائج وتحميلها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع النتائج المخصص للطلاب وهو موقع نتائجنا، ليتم استخراج النتائج بسهولة من خلال الرقم الامتحاني فقط.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

ويمكن الولوج مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الاول لطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية 2022، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.