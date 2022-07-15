نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وتفعيل الإشتراك للفوز بجائزة الكبري 150 ألف دولار ومنزل الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز بالجائزة الكبرى وهي مليون دولار أو منزل الأحلام الذي يقدر ربع مليون دولار، سوف يظل هذا هو حلم ملايين الأسر العربية من مختلف بلدان العالم وهو الفوز مع مصطفي الأغا، حيث يعد برنامج الحلم من أكبر وأهم برامج المسابقات فى الوطن العربي بل يعد الأول من نوعة، حيث حققت مسابقة الحلم ومصطفى الآغا نجاح كبير جداً في الوطن العربي، وأصبح الفوز بمسابقة الحلم هو حلم كل شاب عربي أو فتاة عربية، حيث يعلن مصطفي الأغا عن اسماء الفائز بالمسابقة كل شهر عبر برنامجة الشهير الذي يعرض على قناة ام بي سي MBC ولذلك يترقب الملايين السحب لمعرفة من الفائز، ولكن ما زال هناك فرصة أن تكون أنت الفائز بالجائزة الكبري فقط قم بالاشتراك في المسابقة لدخول في السحب.

الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بالجائزة الكبرى 2022

يشارك الملايين من مختلف بلدان العالم في مسابقة الحلم وهذا بهدف الدخول في السحب والفوز بالمسابقة، ولكي يتم دخولك في السحب لابد من الإشتراك في المسابقة وسنقدم لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وهي:

في البداية على المتسابق معرفة رقم الاشتراك في مسابقة الحلم التابع إلى دولته.

ثم يقوم المتسابق بإرسال كلمة ( حلم أو Dream أو reve) في رسالة نصية على الرقم التابع إلى دولته.

سيتم إرسال بعض الاسئلة لكى يتم اشتراك في مسابقة الحلم وهذه الأسئلة لن تزيد عن 5 أسئلة عامة.

لابد من الإجابة على كافة الأسئلة بالشكل الصحيح وإرسالهم لكى تتمكن من الاشتراك والدخول في السحب.

بهذه الطريقة سيتم اشتراك في مسابقة الحلم 2022، يمكنك معاودة الاشتراك أكثر من مرة في مسابقة الحلم لكي تزيد فرصتك بالفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للفوز بجائزة الكبرى

لقد حدد برنامج الحلم أرقام الاشتراك في المسابقة لكل دولة، والأرقام هي:

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر 95458.

من دولة الكويت 4141.

الاشتراك من دولة سوريا 1555.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من اليمن على الأرقام التالية (2622، 5222، 84602).

من المغرب 9669.

الاشتراك من دولة السعودية على الأرقام التالية( السعودية زين: 755505، من الموبايل 300300، السعودية ليبارا: 313131، السعودية الإتصالات: 858888).

من عمان 90434.

الاشتراك من دولة الإمارات اتصالات 5544.

من البحرين من زين 94000.

الاشتراك في مسابقة الحلم من العراق على زين 2770، من Korek على الرقم 2180.

من دولة فلسطين 1625.

الإشتراك في مسابقة الحلم من كل مكان في العالم

يتسابق جميع متابعي برنامج ومسابقة الحلم الاشترك في المسابقة للدخول في السحب والفوز بالجائزة وهي 150 ألف دولار أمريكي او أمتلاك منزل الأحلام، ولكن هناك بعض الدول العربية التي لا يوجد لها رقم خاص للإشتراك في المسابقة وايضا يوجد الآلاف من العرب في دول العالم الذين يريدون الاشتراك لذلك تم وضع رقم يمكن للجميع المشاركة من خلاله من جميع دول العالم و الرقم هو: 0088216101092 أو الإتصال علي هذا الرقم: 00821622775627.