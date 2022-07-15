البنك الوطنى الأوكرانى: تلقينا 13 مليار دولار مساعدات منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال نائب محافظ البنك الوطنى الأوكرانى سيرهى نيكولايتشوك - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن المساعدات الدولية تم تكثيفها فى نهاية يونيو وبفضل ذلك، تلقت أوكرانيا حوالى 4.4 مليار دولار فى يونيو وفى الأيام الأولى من يوليو. وفى المجموع، منذ بداية الحرب، تلقت البلاد ما يقرب من 13 مليار دولار كمساعدات".
وأكد نيكولايتشوك أن الحرب أمر مكلف لأن الحكومة تنفق أموالًا كبيرة على الدفاع والأمن: على شراء الأسلحة والمعدات وعلى رواتب أفراد الخدمة والنقل و"لهذا السبب، تساعد المساعدات المالية الدولية أوكرانيا كثيرًا فى هذه الحرب".
ومنذ بداية الحملة العسكرية الروسية واسعة النطاق، وصل المبلغ الإجمالى للمساعدات (المعلنة والمقدمة) لـ أوكرانيا من الشركاء الدوليين 30 مليار دولار اعتبارًا من منتصف يونيو- بحسب يوكرينفورم.
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