نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن “الثانوية العامة” برقم الجلوس متى تاريخ إعلان نتائج توجيهي الأردن ٢٠٢٢ وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس ، ما زلنا نتابع معكم تقديم أهم الأخبار والتفاصيل بخصوص موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2022 ، فالكثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في الأردن ، يريدون معرفة متى نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن. بالإضافة أن الجميع يرغب في الوصول إلى رابط نتائج التوجيهي برقم الجلوس والاسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، لذلك نسلط الضوء خلال هذا المقال إلى رصد كافة التفاصيل بخصوص موعد نتائج التوجيهي 2022 في الأردن ، ووضع الرابط المخصص للاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن

نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن ، بات الكثير الوقت الحالي يتطلع إلى معرفة موعد نتائج الثانوية العامة في الأردن “التوجيهي 2022”. ومن هذا المنطلق أكد محمد كنانة مدير مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن عمليات تصحيح أوراق امتحان التوجيهي لطلاب الأردن قد بدأت منذ اليوم الأول لعقد امتحان الثانوية العامة ومنذ وصولها إلى مراكز التصحيح.

وأردف محمد كنانة موضحاً أن عمليات تصحيح أوراق امتحان التوجيهي “الثانوية العامة في الأردن 2022” تمر بستة وعشرون مرحلة، ومن ثم بعد انتهاء الستة وعشرون مرحلة من التصحيح تمر الأوراق الامتحانية للتوجيهي لمرحلة الماسح الضوئي المكونة من إحدى عشر مرحلة أخرى لتصل بعد ذلك إلى إعلان نتائج التوجيهي 2022 الأردن.

موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن

أما فيما يخص موعد نتائج التوجيهي أو متى نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن ، فقد أوضح محمد كنانة مدير مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن عدد مراكز التصحيح والمراجعة والفرز تقدر بـ37 مركزاً من أجل التجهيز والاستعداد لإعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022 ، ورفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وقد توقع مدير مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن يكون موعد نتائج التوجيهي 2022 الأردن ، خلال شهر أو أقل من أخر يوم امتحانات للثانوية العامة في الأردن أي سيتم إعلان نتائج توجيهي الأردن في الثلث الأخير من شهر آب/ أغسطس 2022، وذلك إذا لم تُعلن لجان عمليات التصحيح عن أي خبر آخر بخصوص تاريخ نتائج التوجيهي.

رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن

الجميع يُمكنه الحصول على نتائج التوجيهي 2022 الأردن حسب رقم الجلوس والاسم من خلال الدخول عبر موقع التوجيهي الأردن www.tawjihi.jo، وذلك وقت الإعلان عن النتيجة وستكشف وزارة التربية والتعليم الأردنية عن أسماء أوائل الثانوية العامة في الأردن 2022 ، خلال مؤتمر صحفي سينعقد بمقر الوزارة بحضور معالي السيد وزير التربية والتعليم ونخبة من من الاساتذة والمسؤولين بالوزارة.

متابعة – أوضحت مصادر تربوية مطلعة أن اللجان المختصة في أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة الخاصة بالطلبة والطالبات توجيهي الأردن 2022 “الثانوية العامة” قد اقتربت على الانتهاء من تلك الأعمال، مُشيرة أن إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن قد اقترب بينما أكدت مصادر تربوية أخرى أن نتائج توجيهي الأردن ستكون جاهزة في أواخر شهر تموز/ يوليو الحالي على أن تكون متاحه عبر موقع التوجيهي.