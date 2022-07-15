نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج التاسع 2022 في سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة الرسمي moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكافة الطلاب في سوريا رابط نتائج التاسع 2022 في سوريا ، جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن يبحثون عن نتائج التاسع في سوريا وكيفية الاستعلام عن النتيجة أيضًا، حيث إن وزارة التربية والتعليم السورية قامت بالتصريح برابط يمكن لجميع الطلاب من خلاله الدخول على الموقع الرسمي للوزارة والحصول على النتيجة لجميع الطلاب في مدن ومحافظات سوريا فتابعوا معنا هذا المقال.

رابط نتائج التاسع في سوريا 2022

قامت وزارة التربية والتعليم السورية بالتصريح بأن جميع النتائج الخاصة بمراحل التعليم الأساسي وكذلك شهادة الصف التاسع ومرحلة الدراسة الإعدادية، يمكن التعرف عليها بسهولة شديدة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي التي الذي أطلقته الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا من قِبل الدكتور هزوان الوز.

موقع وزارة التربية السورية

جميع الطلاب لجميع الصفوف الدراسية في سوريا وكذلك الطلاب الموجودين في جميع أنحاء سوريا من مدن ومحافظات يمكنهم الحصول على نتائج الاختبارات الخاصة بهم الذين قاموا بتأديتها سنة 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السورية، فيمكنك الدخول على الموقع من الرابط المباشر.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية قسم نتائج الطلاب

ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بك، مثل الاسم، ورقم الاكتتاب.

وتحديد الولاية أو المدينة التابعة لها.

وبعد ذلك الضغط على إظهار النتيجة فسوف تظهر النتيجة لك بكامل التفاصيل الخاصة بها ودرجات جميع المواد المقررة بالتفصيل.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا

الجدير بالذكر أنه ليس طلاب الصف التاسع المتوسط في سوريا فقط الذين يمكنهم الحصول على نتيجة التاسع في سوريا من خلال الموقع، فيمكن أيضًا لطلاب المرحلة الدراسية الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية يمكنهم أيضًا الحصول على النتائج من خلاله، فعند الدخول إلى الموقع الرسمي سوف تظهر لك قائمة، قم باختيار المرحلة الدراسية الخاصة بك.

كما أن الطالب الذي سوف يستعلم على النتيجة الخاصة به يجب عليه أولًا تحديد المحافظة أو الإدارة التابع لها بالإضافة إلى كتابة رقم الاكتتاب الخاص به في مربع البحث عن النتيجة، وسوف تظهر النتيجة بشكل رسمي وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد إعتمادها رسميًا من قِبل وزير وزارة التربية والتعليم السورية.

متابعة نتائج التاسع سوريا

أما بالنسبة للصف التاسع سوريا في التعليم الأساسي فقد بدأت بالفعل الاختبارات في يوم 29 مايو 2022، واستمرت حتى يوم 15 يونيو الماضي، وتستمر مراحل التصحيح والتدقيق من أجل استخراج النتائج بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج برقم الاكتتاب من خلال الموقع المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم السورية.