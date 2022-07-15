الاستعلام عن نقل خدمات وافد مكتب العمل برقم الإقامة 1444 mol.gov.sa

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل خدمات وافد مكتب العمل، أحد أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر صفحاتها الرسمية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، ويقدم مكتب العمل الخدمات الإلكترونية، والخاصة بشأن الاستعلام عن الوافدين حيث توفر الخدمة؛ استعلام عن وافد مكتب العمل، أو استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة، أو استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وكذلك استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الهوية، أو استعلام مكتب العمل برقم الهوية، حيث يتيح لك الموقع الإلكتروني للوزارة إمكانية استعلام عن خدمات مكتب العمل، والتي تجيب عن العديد من أسئلة المستفيدين مثل؛ كيف استعلم عن موظف وافد؟ أو كيف انقل عامل وافد؟ أو كيف انقل عامل وافد؟

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يوفر مكتب العمل في السعودية، عددًا من الخدمات المهمة للمواطنين والوافدين، خاصة الخدمات الإلكترونية، التي يمكنهم القيام بها في أقل من دقائق، ومن أبرز تلك الخدمات. كل ما يلي:

خدمة رخص العمل

واحدة من أبرز الخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت، ومن أهم ما يمكن الحصول عليه من خلالها، هو تجديد إقامة عامل، وذلك عبر رابط الجوازات السعودية، ويجب على العامل استيفاء كافة شروط تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وأبرزها ألا تكون المنشأة واقعة داخل النطاق الأحمر، وألا يتجاوز انتهاء رخصة العامة ستة أشهر.

خدمة نقل خدمات عامل وافد

تتيح تلك الخدمة، لأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية، إمكانية نقل عامل وافد من منشأة إلى منشأة أخرى، ولكن مع استيفاء شروط الخدمة وهي:

يشترط أن تكون المنشأة مرخصة.

ويجب أن يكون ترخيص السجل التجاري ساريًا.

ولابد ألا تكون رخصة العمل أو إقامة العامل منتهية.

كما يشترط ألا تقع جنسية العامل. ضمن الفئات الممنوع نقل خدمتها.

ولابد أن يتيح نشاط المنشأة ورصيدها، إمكانية نقل العامل.

كما يجب أن تكون المنشأة واقعة في النطاق الأخضر.

ويتيح مكتب العمل، خدمة التسجيل في البوابة الإلكترونية. كما يمكنك المكتب من إصدار وثيقة العمل الحر. الاستعلام عن موظف وافد.

نقل خدمات وافد مكتب العمل

يجب عليك زيارة موقع الخدمات الإلكترونية أولا. وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع. وبعدها اختر المنشأة. وبعد ذلك اضغط على أيقونة نقل خدمة عامل وافد. وسوف يكون متاحًا لك البحث عن وافد برقم الإقامة. ثم قم بنقل العامل الوافد إلى صاحب العمل. وبعدها يجب على صاحب العمل تأكيد الإجراء عبر البريد الإلكتروني. وفي حال وجود أية رسوم إضافية، يمكنك تسديدها. وعقب ذلك قم بإجراء استعلام من الجوازات عن نقل عامل وافد. وقم بإصدار إقامة جديدة للعامل. وهكذا تكون قد أتممت الاستعلام عن نقل خدمات وافد مكتب العمل.

كيف اعرف طلب نقل كفاله؟

إذا أردت إجراء استعلام عن نقل كفالة في الجوازات. أو الاستعلام عن نقل كفالة وزارة العمل. تتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة العمل، أو وزارة الموارد البشرية حاليا. وبعدها اختر الضغط على الاستعلامات الإلكترونية. وبعد ذلك قم باختيار الاستعلام عن نقل كفالة. وبعدها أدخل رقم الإقامة. وبعد ذلك أدخل كود التحقق بالرمز المرئي. وبعدها اضغط على البحث.

الاستعلام عن نقل كفالة وزارة العمل برقم الطلب

يمكنك الاستعلام عن نقل كفالة عامل، من خلال رقم الطلب إلكترونيًا. وذلك بالطريقة التالية:

قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة العمل سابقا، أو وزارة الموارد البشرية حاليا. وبعد ذلك اختر خدمة نقل عامل وافد. وبعدها اضغط على رقم الطلب. ثم قم بتحديد التاريخ. وبعد ذلك قم بإدخال رقم الطلب. وبعدها أضف الرمز المرئي. وأخيرًا اضغط على أيقونة بحث.

الاستعلام عن نقل كفالة وزارة العمل برقم الإقامة

كما تستطيع أن تقوم بعمل، استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة. بالطريقة الآتية: