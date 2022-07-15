نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون الجديد 2022 hd على نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سبيستون الجديد 2022 hd على نايل سات وعربسات ضمن الترددات الجديدة التي تم تغييرها في عالم قنوات الأطفال، وعند التحدث عن سبيستون فإننا نتحدث عن قناة كرتونية تقدم محتوى لائق مع القيم العامة بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، فهي تحرص على عدم تقديم أي محتوى قد يؤذي الأطفال بأي شكل من الأشكال، وخلال مقالنا سنعرض التردد الجديد لقناة سبيستون.

تردد قناة سبيستون الجديد 2022 hd

سبيستون هي قناة كرتون للأطفال ويحبها الكبار أيضًا، فجماهيرها منذ نشأتها عام 2000 وهم من مختلف الأعمار،ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، ودائمًا تحرص على أن تكون الصورة واضحه وبدون تشويش أو تقطيع وكذلك الصوت، فقامت بتغيير ترددها إلى تردد قناة سبيستون جديد، ويمكن إضافتة إلى جهاز استقبالك عبر بيانات التردد الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12341.ي

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

نبذة عن قناة سبيستون

تعد أفضل قنوات الأطفال الكرتونية هي قناة سبيستون، والتي يتم بث محتواها في العديد من الدول العربية مثل دبي، ودمشق، وسوريا، والواجب ذكره أن لها العديد من المميزات كالتالي:

تقديم العديد من المحتوى المتنوع الكرتوني الفكاهي والتعليمي وكذلك أناشيد الأطفال والمميزة بها القناة، بالإضافة إلى المسلسلات والحلقات الكرتونية المتسلسلة.

تبث المحتوى مجاني تمامًا دون أية اشتراكات.

تحرص على عرض محتوى يعلم الطفل القيم والأخلاق، كما تراعي الاهتمام بالقيم الصحيحة والسليمة فيما تعرضه.

تخاطب الأطفال بالعديد من البرامج من حلال أطفال في نفس عمرهم، وبطريقة سهلة وبسيطة.

قامت بتوفير قناة بث مباشر لمتابعة محتواها من خلال هذا الرابط spacetoon.com.

من برامجها المعروضة ما يلي: المخترع الصغير، بليبي، المحقق كونان، القطار العجيب، توم وجيري، والكثير من المحتوى المميز.

طرق متابعة قناة سبيستون

إذا كنت من محبي متابعة محتوى سبيستون فيمكنك الآن متابعة محتوى قناة سبيستون عبر العديد من مواقع التواصل لصفحاتهم الرسمية التالية وهي عن طريق الصفحة الرسمية للقناة عبر اليوتيوب وأيضًا الفيس بوك وأيضًا عبر الانستجرام وتويتر فيمكنكم متابعتها.