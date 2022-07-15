رابط نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية moed gov sy

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عمر شويل - جدة يشهد جوجل عمليات بحث كثيرة حول نتائج التاسع في سوريا حسب الاسم 2022 حيث اقترب موعد ظهورها، ومن المؤكد ظهور نتائج التاسع في سوريا 2022 في الساعات القادمة، وذلك عقب الانتهاء من رصد الدرجات وعملية التصحيح ومراجعة الدرجات، وسيتم عمل كشوف لإرسالها للوزير من أجل اعتمادها، بعد ذلك يتم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، بعد ذلك يتمكن جميع الطلاب في كافة المدارس من معرفة نتائجهم عن طريق الموقع المخصص من قبل وزارة التربية بسوريا.

نتائج التاسع في سوريا 2022

أصدرت وزارة التربية السورية بيان بأنه سوف يتم ظهور نتائج التاسع في الساعات المقبلة على موقعها الرسمي، ويستطيع جميع الطلاب معرفة نتائجهم في جميع المحافظات مثل الرقة وحلب وحمص ودمشق وباقي المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في 25 من شهر مايو الماضي، حتى منتصف شهر يونيو الماضي في جميع المدارس، وأنه تم استكمال التصحيح في عطلة عيد الأضحى المبارك وهي عطلة رسمية، لانتهاء المصححين من تصحيح كافة المواد.

رابط نتائج التاسع

لمعرفة نتائج التاسع 2022 في سوريا من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية السورية بعد ذلك قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية السورية والمتابعة.

بعد ذلك قم بفتح قسم النتائج.

قم بالضغط على أيقونة نتائج التاسع في سوريا.

بعد ذلك قم بملئ البيانات المطلوبة، مثل الاسم رباعي ورقم الجلوس واسم المحافظات التابع لها الطالب، ثم تحديد الدورة.

بعد ذلك اختر عرض النتيجة.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة بها المجموع الكلي ودرجات جميع المواد بالتفصيل.

و يخصص الموقع الخاص بوزارة التربية في سورية الكثير من الروابط الفرعية لمعرفة النتائج حسب العام الدراسي، وتبعاً لكل قسم، و يمكن معرفة النتائج للصف التاسع 2022 في سوريا حسب إذا كان التعليم الشرعي أو التعليم الأساسي وحسب كل قسم من خلال الرابط المحددة.

شروط النجاح في الصف التاسع 2022

قامت وزارة التربية في سوريا بوضع شروط نجاح للصف التاسع في سوريا 2022 وهى:

١. أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 130 درجة.

٢. عدم سقوط الطالب في اللغة العربية.

٣. إذا رسب الطالب في مادتين، غير اللغة العربية، فلا يقل عن ربع الدرجة في المادتين، ويزيد مجموعه عن 130 درجة، لكي يعتبر ناجح.

٤. إذا تخطي الطالب الحد الأدنى وكان راسب في مادة فقط غير مادة اللغة العربية فهو يعد ناجح.

موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022

كثير من الطلاب الذين حضروا الامتحانات لشهادة التعليم الأساسي في سوريا ينتظرون ظهور النتيجة، للعام الدراسي 2022 ، وقد انتهت امتحانات الصف ال٩ لعام 2022 في سوريا يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يونيو الماضي، و بدأت في شهر مايو الماضي يوم الأحد الموافق 15 من الشهر، ومن المتوقع ظهور نتائج التاسع خلال ساعات قليلة، وسيكون ظهور النتيجة أقصاها يوم الخميس من الشهر الجاري، ولكن لا يوجد أي تصريح رسمي لموعد ظهور النتيجة.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

يتم عرض النتائج للتعليم الأساسي من خلال موقع وزارة التربية السورية منها نتائج الصف التاسع و نتائج البكالوريا بكل الأقسام، والتي تم ظهورها من عدة أيام، والآن تتم عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات في المراكز التابعة لوزارة التربية السورية، لظهور النتائج بدقة وبكل شفافية، وعقب الانتهاء من عمليات رصد الدرجات لكل المواد وعملية التصحيح في كافة المواد ومراجعة الدرجات بدقة، بعد ذلك سيتم عمل كشوف ويتم إرسالها للوزير في سوريا من أجل اعتماد النتيجة، بعد ذلك سيتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي المحدد من قبل الوزارة السورية، ويتم ظهور النتيجة برقم الجلوس أولاً، وبعد ساعات يتم ظهور النتيجة بالاسم و المدرسة.

نتائج التاسع في سوريا حسب الاسم

سيتم ظهور نتائج التاسع في سوريا 2022، على موقع وزارة التربية السورية عقب اعتمادها رسمياً، فقط اتبع هذه الخطوات:

الدخول على موقع الوزارة السورية.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة.

بعد ذلك يتم كتابة الاسم رباعي.

بعد ذلك قم بتحديد التخصص سواء تعليم شرعي أو تعليم أساسي.

بعد ذلك أنقر على إظهار النتيجة.

ثم انتظر ثواني وسوف تظهر النتيجة أمامك.

نتائج التاسع وزارة التربية السورية

حيث ذكرت وزارة التربية في سوريا بأنه سيتم ظهور النتائج الصف التاسع خلال الساعات المقبلة على موقع الوزارة الرسمي، ويستطيع كافة الطلاب معرفة نتائجهم إجمالي و بالتفصيل من خلال الموقع في جميع المحافظات، و جميع المدارس، و ذلك لعدم التكدس والوحام في المدارس لعدم تفشي المرض، وتمت الامتحانات تحت تشديدات أمنية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي كانت مشددة، لتفادي عدوى فيروس كورونا، وأدي امتحانات الصف التاسع ٣٢٤ ألف طالب وطالبة في سوريا 2022، وهناك العديد من الروابط الفرعية التي تم طرحها من قبل وزارة التربية بسوريا، لمعرفة نتائج التاسع حسب الاسم وتظهر النتيجة حسب كل قسم.