ترامب: اتخذت قرارى تجاه خوض انتخابات 2024

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى حديث لمجلة "انتيلجنسر – نيويورك": "انظر، أنا واثق من أننى سأفوز فى حال قررت الترشح".
وأضاف: "فى أفكارى أنا قد اتخذت القرار، ولن يؤثر عليه أى شيء".
وأشار إلى أنه يفكر الآن متى سيكون الإعلان عن "قراره الكبير"، قبل أو بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، التى من المقرر أن تجرى فى نوفمبر المقبل.
يذكر أن ترامب فاز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، متقدما على المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، وفى انتخابات 2020 خسر أمام جو بايدن.
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