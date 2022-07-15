بريطانيا: نزاهة الانتخابات الرئاسية بكولومبيا تشير لالتزامها بالسلام الدائم

جدة - نرمين السيد - وهنأت وودوارد، فى إحاطة أمام مجلس الأمن الدولى حول كولومبيا، شعب كولومبيا على إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضى، وفق ما نقلته بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى اليوم الخميس.

وأشادت بالتزام الرئيس المنتخب بترو بالتنفيذ الشامل لاتفاق السلام النهائى والتصدى للتحديات المتبقية، وعلى رأسها: ضمان الأمن للمجتمعات الضعيفة المتضررة من العنف والنزوح والحبس.

ورحبت بالتزام الإدارة القادمة بتهيئة الظروف لسلام دائم فى كولومبيا، وقالت "نأمل أن يساهم استئناف المحادثات مع جيش التحرير الوطنى فى ذلك".

وجددت التزام المملكة المتحدة بدعم كولومبيا فى طريقها نحو السلام الدائم ومساعدة شعب كولومبيا على التغلب على التحديات المتبقية.

جدير بالذكر أن عقودا من العنف والنزاع المسلح فى كولومبيا؛ خلقت عقبات كبيرة أمام التنمية البشرية والسلام المستدام.