العالم اليوم - طوكيو تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 02:15 صباحاً - أعلن المجلس العالمي للاتحاد الدولي لألعاب القوى اختيار العاصمة اليابانية طوكيو لاستضافة النسخة العشرين لبطولة العالم عام 2025، بعد أربع سنوات على تنظيمها الألعاب الأولمبية بملعب موصد بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكتب الاتحاد الدولي في بيان صحافي: "في عام 2025، ستتاح لطوكيو الفرصة لملء ملعبها الأولمبي بمشجعي ألعاب القوى الذين حرموا من فرصة حضور أولمبياد طوكيو بسبب القيود الوبائية".

وتفوقت طوكيو على مدن سنغافورة ونيروبي وسيليسي (بولندا).

وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو "عقب ملفات قوية جدا من المرشحين لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2025، قدمت طوكيو ترشيحا مقنعًا".

وأضاف "آمل أن يكون هذا نورا ساطعا لليابان كونها تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الياباني لألعاب القوى في عام 2025، من خلال إعادة ألعاب القوى من الطراز العالمي إلى الناس في طوكيو".

وهي المرة الثانية التي ستستضيف فيها طوكيو بطولة العالم بعد الأولى عام 1991، في نسخة شهدت تحطيم الأميركي مايك باول للرقم القياسي العالمي في مسابقة الوثب الطويل (8.95 م) والذي لا يزال صامدا حتى الآن، ماحيا رقما قياسيا آخر لمواطنه بوب بيمون هو (8.90 م) حققه عام 1968.

وقال رئيس الاتحاد الياباني ميتسوجي اوغاتا في بيان "لقد أظهر التاريخ أن لدينا القدرة والطاقة لاستضافة أفضل الرياضيين في العالم وإلهام الجماهير الدولية".

وأضاف "نعد بأن يكون الملعب الأولمبي في طوكيو مليئًا بالمشجعين ليصبح تجربة لا تُنسى للرياضيين وكل مشارك".

واجتمع مجلس الاتحاد الدولي يومي الأربعاء والخميس على هامش النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم التي تبدأ الجمعة في مدينة يوجين بولاية أوريغون، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم لألعاب القوى في الولايات المتحدة.

وتقام النسخة التاسعة عشرة العام المقبل في بودابست.