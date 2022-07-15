رابط www.onec.dz للاستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر 2022 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أن تم الانتهاء من تأدية امتحانات البكالوريا، أو ما تعرف باسم نتيجة شهادة الثانوية بالجزائر في ١٧ من شهر يونيو الماضي، وينتظر النتيجة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ويظل يبحثون عنها عبر مواقع الانترنت المختلفة، مع العلم أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا بالجزائر على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات، وفقا لتصريحات وزارة التربية بالجزائر، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بأكثر من طريقة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام من خلال الموقع.

الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر

يخيم القلق والتوتر على طلاب وطالبات مراحلة البكالوريا لعام ٢٠٢٢ نظرا لترقبهم لإعلان النتيجة خلال هذه الساعات القليلة، وفقا إلى أنه سوف يتم رفع نتيجة البكالوريا، على موقع الديوان الوطني نظرا للظروف الخاصة بمرض كوفيد_١٩، وتقليل من الازدحام على المدارس وحرص على سلامة الطلاب والأهالي بالجزائر وإليكم موقع الاستعلام كالتالي

موقع الديوان الوطني المسجل رسميا للامتحانات والمسابقات.

وللاستعلام على نتائج البكالوريا من خلال هذا الرابط لابد من توافر الانترنت، ويمكن البحث عنه بسهولة عبر محرك البحث بجوجل الموجود على جهازك.

ثم يقوم الطالب بتسجيل الاسم رباعي له، ورقم التسجيل الخاص به.

كما أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني من خلال رقم التسجيل فقط.

وبعد تأكيد كافة البيانات الخاصة بالطالب، والذي لأبد من التأكد من تسجيلها بشكل صحيح حتى لا يحدث خطا في عرض النتيجة الخاصة بالطالب.

وبعد الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر له نتيجته على الفور.

تفاصيل عن شهادة البكالوريا بالجزائر

وبعد أن تعرفنا معكم على موقع معرفة النتيجة لشهادة البكالوريا أو الثانوية الجزائرية، إليكم تفاصيل أهمية مرحلة البكالوريا.

أولا تعد نتيجة البكالوريا هي نتيجة الشهادة المتممة لمرحلة الثانوية بالجزائر.

كما أن مرحلة البكالوريا تشتمل التخصصين العلمي والأدبي لطلاب الثانوية العامة.

ويتم من خلال شهادة نتيجة البكالوريا التقدم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالجزائر.

ولذلك تعد نتيجة البكالوريا بالجزائر ذات أهمية كبيرة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

بعد أن قام الطلاب بالانتهاء من الامتحانات تمت عملية التصحيح الخاصة بعد الإنتهاء من حوالي ١٠ أيام وتحرص الوزارة جيدا علي سير عمليات التصحيح بشكل سليم جدا حيث أكدت أن عمليات التصحيح تسير بسرعة جدا وفور الانتهاء من عمليات التصحيح سوف تعمل الوزارة علي اصدار كافة النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بهم