نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج الباك” رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac onec dz الديوان الوطني وموعد إعلان النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا الجزائر 2022 نعرض لكم في هذا المقال الموعد المرتقب لهذه النتائج وكذلك رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث تشهد النتائج هذا الأسبوع بحثا غير مسبوق، فأعداد الباحثين عنها تتجاوز الملايين سواء من الطلبة أو أولياء الأمور أو أفراد عائلاتهم، فلا صوت في الجزائر ولا خبر يعلو فوق أخبار نتائج الباك، وذلك نظرا لما تم تداوله عن قرب خروج هذه النتائج بل وهناك عدد من الشائعات التي تصدر بين الفينة والأخرى تؤكد إعلان النتائج وهي أخبار غير صحيحة إطلاقا، وذلك لأن الطلاب تعودوا على أن تقوم وزارة التربية والتعليم في الجزائر بالاعلان مسبقا عن تاريخ صدور هذه النتائج ولو قبل إعلانها ببضع ساعات، لذلكعلى الطلاب وأولياء أمورهم التريث شيئا ما، إلى حين صدور بيان رسمي حول هذه النتائج، ويسرنا أعزائنا الكرام أن نعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني جديد الأخبار المتعلقة بهذه النتائج، كما نقدم لكم جميع طرق الاستعلام.

نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac onec dz

يبحث مئات الآلاف من الطلبة في جميع ولايات الجزائر عن جديد الأخبار المتعلقة بموعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2022، كما يبحثون عن رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي خصصته وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر لعرض جميع النتائج الخاصة بالطلاب من جميع المراحل التعليمية والمسابقات الوطنية، وجدير بالذكر هنا أعزائنا الكرام أن نحيطكم علما بأن عدد المشاركين في امتحان البكالوريا لهذا العام قد تجاوزسبعمائة ألف في الجزائر بين طالب وطالبة، لذلك نشاهد هذا البحث المكثق منذ عدة أيام عن النتائج وأخبارها، خصوصا مع توالي الشائعات حول أخبار إعلانها، وهذا الأمر لن يتم إلا بعد أن تخصص وزارة التربية والتعليم وقتا للإعلان الرسمي عن اعتماد النتائج ورفعها بعد ذلك على المواقع الإلكترونية، وسنعرض للطلاب جميعهم وأولياء الأمور أيضا بعض الأخبار الجديدة المتعلقة بالنتائج وإعلانها.

موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2022

انتهى الطلاب من امتحان البكالوريا قبل شهر من الآن، وجرت عملية تصحيح الأوراق، وتم الإنتهاء من التصحيح قبل عدة أيام، حيث أنه لم يبق إلا الإعلان الرسمي من طرف وزير التربية والتعليم في الجزائر عن اعتماده نتائج البكالوريا الجزائر ، وبعد ذلك سيتم رفع النتائج بشكل رسمي على الموقع المخصص لها، ومن المتوقع جدا أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الباك في اليومين القادمين، حيث تنتنشر الأخبار بأن يوم 17 القادم سيكون هو الموعد الأقصى للإعلان عن النتائج، وسنقدم لكم الرابط كما أنه يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال برقم حددته الوزارة، وسنعرض لكم الطريقتين وكيفية الاستعلام الصحيح عن النتائج بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022

يبحث عن هذا الأمر ملايين الناس منذ عدة أيام، حيث أن الطريقة الصحيحة للاستعلام من خلال الاتصال بالرقم المخصص من طرف الوزارة لا يعرفونها، وهي بسيطة جدا، كما أنها لا تتطلب شبكة اتصال محددة فيمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم بأي من الشبكات الموجودة في الجزائر، وسيتم إرسال رسالة نصية إليكم تحتوي على المعلومات التي تبحثون عنها بالتفصيل ماعليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

على الطالب أو ولي أمره أولا أن يقوم بإدخال الرمز *567#

بعد ذلك ستظهر له الصفحة الإفتتاحية يختار اللغة التي يريد أن تصله المعلومات بها.

جدير بالذكر أن الرقم 1 للعربية أما 2 للفرنسية.

ثم بعد ذلك ستظهر له خانة عليه إدخال رقم التسجيل الخاص به ثم عليه إدخال الرقم السري بعد ذلك.

وبعد القيام بجميع هذه الخطوات ستظهر إرسال، يضغط عليها وستصله رسالة نصية تضم المعلومات الخاصة به في البكالوريا.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر onec dz الديوان الوطني للامتحانات

يبحث الملايين أيضا في الجزائر عن طريقة الاستعلام نتائج البكالوريا من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz، ويمكنه الاستعلام عن النتائج من خلال هذا الموقع سهولة تامة بمجرد رفعها عليه، حيث أن هذا هو الموقع الرسمي الوحيدللاستعلام عن البكالوريا في الجزائر، وطريقة الاستعلام عليه هي كالتالي:

أولا عليكم الدخول مباشرة إلى موقع bac onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

بعد ذلك ستظهر لكم الصفحة الرئيسية لواجهة الموقع وتظهر في ثلاث خانات.

ندخل في الخانة الأولى رقم التسجيل الخاص بالكالوريا.

ثم ندخل في الخانة الثانية الرقم السري.

وبعد ذلك نقوم بحل المسألة البسيطة في الخانة الثالثة لنتمكن من الضغط على الإستعلام عن النتائج.

موقع الديوان الوطني وأخبار البكالوريا

لم يتم الإعلان أبدا من طرف وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac onec dz، وفي حال تم الإعلان عن هذه النتائج سنكون أول المخبرين بذلك، ويسرنا أن نكون قد قدمنا لك شرحا مفصلا عن النتائج وموعدها وطريقة الاستعلام عنها، بالإضافة إلى رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.