رئيس البرازيل يعتزم تقديم رؤيته للتسوية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بولسونارو فى تصريح لقناة "سى إن إن البرازيل": "سأقدم رأيى وأقترح حل هذا الوضع. وأعرف كيف يمكن تسويته، لكننى لن أتحدث عن ذلك مسبقا".

وأعاد الرئيس البرازيلى إلى الأذهان النزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند عام 1982، مضيفا: "نحن نأسف، والحقيقة تكون مؤلمة أحيانا، ولكن من الضرورى إدراكها".

وكان بولسونارو قد أعلن فى وقت سابق أنه سيجرى اتصالا هاتفيا مع زيلينسكى فى 18 يوليو الجاري.