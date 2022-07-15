جدة - نرمين السيد - وقال بولسونارو فى تصريح لقناة "سى إن إن البرازيل": "سأقدم رأيى وأقترح حل هذا الوضع. وأعرف كيف يمكن تسويته، لكننى لن أتحدث عن ذلك مسبقا".
وأعاد الرئيس البرازيلى إلى الأذهان النزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند عام 1982، مضيفا: "نحن نأسف، والحقيقة تكون مؤلمة أحيانا، ولكن من الضرورى إدراكها".
وكان بولسونارو قد أعلن فى وقت سابق أنه سيجرى اتصالا هاتفيا مع زيلينسكى فى 18 يوليو الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرازيل يعتزم تقديم رؤيته للتسوية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.