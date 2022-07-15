نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب” وقت إعلان نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر وخطوات الاستعلام عبر وزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت اعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢، يعيش الشعب الجزائري حالة من الترقب في الوقت الحالي حيث يزداد التساؤل في الوقت بين طلاب الثانوية العامة في الجزائر أن موعد اعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في الجزائر، حيث تفسد بعض المعلومات من وزارة التربية والتعليم الجزائرية هذه الأيام على الموقع الإلكتروني الرسمي عن موعد اعلان نتائج البكالوريا ومتى سوف يتم رفع كشوف الدرجات والمعدلات من خلال مواقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات المؤهلة لتسجيل في الجامعات وكل شيء تخصه الدراسة لكي يتمكن الطالب وأولياء أمورهم من استخراج نتيجة البكالوريا، في الوقت الحالي، حيث أتم المعلمين في الوقت الحالي من تصحيح كراسات الإجابة لطلاب من الجزائريين والعرب حيث تعد الجزائر قبلة لبعض الشعوب العربية لأخذ شهادة الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية حيث تعد الجزائر دولة رائدة في مجال التعليم ومن المصنفين في العالم كما أنها تتمتع بكادر تعليمي شامل جعلها ناجحة في مجال التعليم وبشهادة دول الغرب على وجه الخصوص، كما أن شهادة البكالوريا الجزائرية تعادل الشهادات من الفئة المتوسطة أي التعليم المتوسط وهو ما جعله هامة جدا في الوقت الحالي.

موعد اعلان نتائج البكالوريا في الجزائر ٢٠٢٢

وعن موعد إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم الجزائرية وعن موعد نتائج البكالوريا وسيكون يوم الاربعاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ والذي سوف يسمح بعد ذلك في بداية التسجيلات الجامعية للعام الجديد يوم ٢١ يوليو كما أفاد تقارير الوزارة بنهاية عملية والتي انطلقت منذ حوالي عشر أيام قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وتم تجميع ورصد الدرجات في مراكز التجميع والكنترولات.

رابط نتائج البكالوريا في الجزائر ٢٠٢٢

كما أن الوزارة قد أضافت أنه سوف يكون بإمكان جميع المترشحين للاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر ومن خلال

أولا تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.

ثم تقوم بإدخال رقم التسجيل والرقم السري الذي تم استعماله عند عملية التسجيل أول مرة والموجود على الموقع.

وفي الأخير يتم القيام بالنقر على زر استظهار النتيجة.

تم الاعلان رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية ان نتائج البكالوريا من المقرر ان تكون متاحة لكافة الطلاب خلال الساعات القادمة، ويأتي ذلك تزامنًا مع رفع النتائج على الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام، حيث ان نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي من المقرر ان تتوافر الكترونيا من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.