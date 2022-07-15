“الآن NØW ” لينكــــ نتائج البريفيه لبنان 2022 عبر mehe exams النتيجة بشكل إلكترونيا

ظهرت الان نتائج البريفيه لبنان 2022 ، يمكنك اليوم وبعد طول انتظار لأسابيع طويلة للغاية التعرف على النتيجة الخاصة بك لمرحلة البريفيه في لبنان والتي خرجت رسمياً من وزارة التربية والتعليم اللبنانية وذلك لتُعلن رسميا عن ظهور جميع نتائج البريفيه 2022، حيث يمكن اليوم للجميع من طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة أن يقوموا بعملية الاستعلام الفوري عن كل ما يخص نتائج مرحلة امتحانات البريفيه وهذا يكون متاح من خلال الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة والمتاح على شبكة الانترنت، واليوم من خلال السطور التالية سوف نساعدكم جميعاً في التعرف على جميع خطوات الاستعلام العامة التي تخص الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكترونيا وذلك كما نوهت عنها الوزارة في وقت لاحق .

استخراج نتائج البريفيه 2022

يمكنك اليوم أن تحصل على النتيجة الخاصة بك وهذا يكون من خلال اتباع جميع خطوات الاستعلام حول نتائج مرحلة البريفيه للعام 2022 فقط من خلال الخطوات التالية :-

حيث يتم تسجيل الدخول عبر موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .

. ثم يتم الضغط على نتائج الامتحانات الرسمية.

ثم يتم اختيار نتائج البريفيه.

وبعدها يكون عليك كتابة رقم المرشح الخاص بالطالب.

ثم اختر ان تحصل على عرض النتيجة وهذا يكون لمعرفة تفاصيل نتيجتك كاملة.

نتائج البريفيه 2022 لبنان

ينتظر الجميع من الطلاب في مختلف مدن لبنان الحصول على النتائج الخاص بهم والتي تكون متاحة بعد انتظار طويل و بعد أن انتهى جميع طلبة وطالبات هذه المرحلة من أداء جميع امتحانات البريفيه في دورة 2022 والتي تكون متاحة بجميع المحافظات اللبنانية اليوم بشكل حصرى ، ويهتم الجميع اليوم لمعرفة النتيجة وتقدير جميع الدرجات الخاصة به، وذلك مباشرة بعد أن قامت وزارة التربية اللبنانية بالاعلان و بالتنويه رسمياً عن كل ما يخص انتهاء مختلف أعمال التصحيح وتقدير جميع الدرجات بكافة مراكز التصحيح.