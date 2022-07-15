نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ الجزائر، انتهى طلاب المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة في دولة الجزائر الشقيقة من امتحانات البكالوريا قبل عدة أيام، وكان الجميع قد بحث عن موعد اعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ بالجزائر وهي أهم الأخبار في الجزائر التي تداولها المواقع والصحف والمجلات والتي تم الإعلان عنها من قبل وزير التربية والتعليم الجزائري اي وزارة التربية الوطنية وكيف يتم استخراج نتيجة البكالوريا من خلال المواقع الإلكترونية للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات، وقد بدأ التدقيق والتصحيح والمراقبة والمراجعة لجميع التقييمات بعد عشرة أيام من نهاية الإمتحانات وسرعان ما تم نهاية كل هذه الأشياء أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يحصل جميع الطلاب على النتيجة بشكل مجاني عن طريق رقم التسجيل أو كلمة المرور وسنعرض ذلك من خلال موقع ثقفني في السطور القليلة المقبلة.

رابط نتائج البكالوريا في الجزائر ٢٠٢٢

وكانت نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ بالجزائر هذا العام قد تمت في هدوء تام، حيث قال وزير التربية والتعليم الجزائري الحكيم بلعيد أن الامتحانات هذا العام كانت مميزة عن السنوات الماضية حيث يتم اجتياز الاختبارات بشكل متميز نظرا لغياب حالات الغش كما حدث في الماضي وفي السنوات الماضية، وأضاف الوزير أن الامتحانات هذا العام أخذت مجهود كبير من جميع الهيئات على غرار وزارة الصحة والإجراءات اللازمة الاحترازية لفيروس كورونا المستجد ووزارة الداخلية عن طريق تأمين سير الامتحانات

موعد ظهور نتائج 2022 البكالوريا في الجزائر

بينما فيما يتعلق بموعد إعلان نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في الجزائر، قد ذكر الوزير أن نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ بالجزائر سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جميع الأوراق والتصحيحات، مراجعة كافة الأوراق وسيتم المراجعة جيدا حتى لا يتعرض أحد للظلم،كما كشف وزير التربية الوطنية أنه يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 من خلال موقع الديوان الوطني أو من خلال أولياء الأمور عن طريق الوصول إلى مساحة أولياء أمور الطلاب لعرض نتائج 2022، وسيتم فتح باب التظلمات فور ظهور النتيجة عن طريق موقع الوزارة ولمدة أقصاها أسبوع.

‎حسب آخر تفاصيل مُعلنه من وزارة التربية الوطنية فإن نتائج طلاب البكالوريا من المقرر ان تتوافر خلال الساعات القادمة، على أن يكون ذلك بشكل إلكتروني من خلال الموقع المُعتمد مؤخرًا وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على أن يكون هذا إلكترونيًا من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها من كل طالب داخل الموقع.‎