نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك” الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية عبر وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
يستعرض لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال خدمات ولي الأمر التي وفرتها الوزارة لأولياء أمور الطلاب الذين قدموا أبنائهم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يسعى الآلاف من أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعرف على نتيجة القبول بعد تسجيل أبنائهم، وكانت الوزارة قد افتتحت التسجيل للطلاب الجدد لمدة 30 يوما، ويترقب أولياء الأمور ظهور النتيجة خلال شهر يوليو، وبحسب ما أكدته الوزارة يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال نفس الموقع الذي تم التقديم به طلاب الأول الابتدائي.
استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 بشكل إلكتروني، حيث فعلت الرابط المخصص للحصول على نتيجة القبول، وكشفت الوزارة على أنه يمكن التعرف على النتيجة خلال شهر يوليو الجاري، كما سيتم فتح الباب أمام طلبات النقل والتظلم، وقد وفرت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، ومن أهم الخدمات هو تقديم طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، أيضا تخصيص نفس الموقع من أجل معرفة نتيجة قبول طلاب الصف الأول الابتدائي الجدد، ويتم ذلك من خلال عمل حساب جديد على بوابة مركز المعلومات خدمات ولى الأمر ويتم الاستفادة كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع.
رابط استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي
خصصت الوزارة رابط الاستعلام عن نتيجة مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يتم تسجيل الدخول من خلال رابط بوابة مركز المعلومات، ويجب أن تكون البيانات والشروط متطابقة من أجل القبول، وبعد ظهور نتيجة القبول في الصف الأول الابتدائي، يقوم ولى الأمر باستكمال إجراءات التسجيل في المدرسة، حيث يجب على ولى الأمر أن يحضر شهادة الميلاد وصورة عنها، بالإضافة إلى 6 صور شخصية للطالب ويجب أن تكون حديثة، بطاقة ولى الأمر وصورة عنها، كما يجب إحضار ملف تقديم للصف الأول الابتدائي كامل الدمغات ( 2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد )، شهادة صحية للطالب، و إقرار من ولى الأمر يرفق في الملف.
خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023
- الخطوة الأولى سجل الدخول إلى بوابة مركز المعلومات https://prim.emis.gov.eg/.
- الخطوة الثانية، كتابة الرقم القومي لولي الأمر.
- الخطوة الثالثة، كتابة كلمة المرور ثم النقر على خدمات ولى الأمر.
- الخطوة الرابعة، انقر على نتيجة الصف الأول الابتدائي.
- الخطوة الخامسة، كتابة الرقم القومي للطفل.
- الخطوة السادسة أدخل الرقم السري للحساب.
- تظهر لك كافة التفاصيل ونتيجة القبول.
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