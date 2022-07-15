جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية فى لاتفيا، فى بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الخميس، إن الاتفاقية جرى توقيعها فى عام 2010 لتسهيل سفر اللاتفيين والروس الذين يعيشون بالقرب من الحدود المشتركة إلى الدولة الأخرى.
ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، علقت لاتفيا إصدار التأشيرات، بما فى ذلك التأشيرات الحدودية، للروس فى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى لاتفيا".
كما نصحت وزارة الخارجية سكان لاتفيا بالامتناع عن السفر إلى روسيا.
وأفادت الخارجية اللاتفية بأنه لن يتم إصدار التصاريح الحدودية بعد الآن بسبب قرار روسيا إغلاق قنصلية لاتفيا فى بسكوف، حيث كانت هذه هى البعثة القنصلية الوحيدة فى لاتفيا التى كانت تصدرت مثل هذا التأشيرات للمواطنين الروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاتفيا تعلق اتفاقها مع روسيا بشأن تسهيل الزيارات بين سكان المناطق الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.