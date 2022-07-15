وزيرة الخزانة الأمريكية: معدل التضخم مرتفع بشكل غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، معدل التضخم فى الولايات المتحدة بأنه مرتفع "بشكل غير مقبول"، مضيفة أن خفضه يمثل أولوية اقتصادية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.





وأظهرت بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن وزارة العمل اليوم أن التضخم وصل إلى ارتفاعات جديدة الشهر الماضى، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو معيار لقياس التضخم، بنسبة 1.3 فى المائة فى يونيو و9.1 فى المائة سنويا. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل، لكن التضخم السنوى بلغ أعلى معدل له منذ 1981.

وأشارت يلين إلى ارتفاع الأسعار فى مجالات مثل الطاقة والتى يقول الاقتصاديون إنها متقلبة بشكل تقليدى وشهدت ارتفاعا فى الأشهر الأخيرة وسط حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا.

وقالت يلين "انعكس ذلك فى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أمس، والتى أظهرت أن ما يقرب من نصف الزيادة تأتى من ارتفاع أسعار الطاقة".

وأضافت "لا يزال معدل التضخم فى الولايات المتحدة مرتفعا بشكل غير مقبول ومن أولويات إدارتنا الاقتصادية خفضه. يجب أن نضع فى اعتبارنا أيضا الآثار غير المباشرة لحرب بوتين فى البلدان التى كانت تواجه بالفعل مخاطر متزايدة ".

وسئلت يلين أيضا عن جهود الاحتياطى الفيدرالى لمكافحة التأرجح الصعودى فى الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وهى الأداة الرئيسية للبنك المركزى للسيطرة على التضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن الإجراءات قد تؤدى إلى ركود محتمل فى وقت لاحق.

وقالت يلين: ندعم أولا وقبل كل شيء جهود بنك الاحتياطى الفيدرالى - ما يرونه ضروريا للسيطرة على التضخم"، مشيرة إلى أن الإدارة تتخذ "خطواتها الخاصة" لمحاولة تخفيف التضخم فى المدى القصير.

وأضافت: "نؤيد بشدة خفض العجز ونأمل بشدة أن يمرر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يساعد فى خفض بعض التكاليف المهمة التى يواجهها المستهلكون، وخاصة الأدوية التى تستلزم وصفة طبية".