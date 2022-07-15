ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السابق، فى بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت فى منزلها فى مدينة نيويورك".

وأضاف: "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة".

وتزوجت إيفانا - المولودة فى جمهورية التشيك والدة الأبناء الثلاثة الأكبر للرئيس الأمريكى السابق (دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ) ترامب فى عام 1977.

وقال ترامب: "لقد كانت فخورة جدا بأبنائها، لأننا كنا جميعا فخورين بها، ارقدى بسلام، إيفانا!".