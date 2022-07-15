الجزائر تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت الجزائر، اليوم، ارتفاعا نسبيا فى معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإجمالى 28 إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.





وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان اليوم الخميس، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند 266 ألفا و356 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و747 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة. وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى. كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.

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