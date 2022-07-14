نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرفها الآن.. نتائج البريفيه 2022 للحصول على نتيجة الامتحانات الرسمية في لبنان عبر موقع وزارة التربية في المقال التالي
ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام والحصول على نتائج البريفيه 2022 في لبنان برقم المرشح، حيث تستعد وزارة التربية اللبنانية للإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2021-2022، ويسعى عدد كبير من الطلاب وطالبات الصف التاسع الذين خاضوا الامتحانات النهائية للشهادة المتوسطة للتعرف على النتيجة والدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات النهائية التي خاضوها، وبحسب ما كشفت عنه مصادر في الوزارة، من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة وظهورها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويحاول العديد من الطلبة في هذه الأثناء الاستعلام عن النتيجة، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم خطوات معرفة نتائج البريفيه 2022 لبنان برقم المرشح.
نتائج البريفيه 2022 لبنان
أكدت وزارة التربية اللبنانية بأن نتائج البريفيه 2022 في لبنان جاهزة من أجل الاستعلام عنها لكافة الطلاب في جميع المدن والمحافظات اللبنانية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب، حيث عملت اللجان المتخصصة في تصحيح أوراق الامتحانات على مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح وذلك حتى يأخذ كل طالب حقه، ويعيش طلاب الصف التاسع حالة من الترقب بانتظار صدور النتائج والتعرف عليها، وأتاحت الوزارة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث سهلت على الطلاب الحصول على النتيجة بدلا من الذهاب للمدارس، ويمكن الاطلاع على النتيجة برقم المرشح.
نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022
تساءل الآلاف من طلاب وطالبات الصف التاسع في لبنان عن طريقة معرفة نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022، حيث أكدت وزارة التربية بأن رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه 2022 سيكون مفعل بشكل مباشر فور الإعلان الرسمي عن النتيجة، ونقدم لكم شرحا شاملا ومفصلا لطريقة استخراج النتيجة بطريقة صحيحة، لذلك يجب عليك عزيزي الطالب أن تقوم باتباع الشرح خطوة بخطوة، مع أهمية كتابة البيانات الخاصة بالطالب وادخال رقم المرشح بشكل صحيح منعا لحدوث مشاكل أثناء الاستعلام، وننتقل الآن إلى الشرح.
- أولا، قم بزيارة موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- ثانيا، يقوم الطالب بتحديد تبويب نتائج الامتحانات الرسمية.
- ثالثا، قم بتحديد العام الدراسي والدورة 2022.
- رابعا، كتابة رقم المرشح.
- خامسا، النقر على أيقونة بحث أو عرض النتيجة.
- أخيرا، تظهر لك النتيجة الخاصة بك في ثواني.
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