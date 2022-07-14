نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأصحاب الرجيم نقدم أفضل أنواع معجنات الشوفان الصحية المشبعة بالمكونات والطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المعجنات بالشوفان من إحدى الأطباق التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فلديها مذاق شهي للغاية وتقدم لأفراد الأسرة في أي وقت وترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مأكولات جديدة وشهية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير معجنات بالشوفان.

طريقة تحضير معجنات بالشوفان

يتم تحضير المعجنات بالشوفان بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير معجنات الشوفان.

مكونات معجنات الشوفان المشبعة

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس من الشوفان الناعم. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. زعتر جاف. ملعقتان من السمن. زيتون شرائح. بيضة بدرجة حرارة الغرفة. القليل من الفانيليا. القليل من الحليب. جبنة موزاريلا.

خطوات تحضير معجنات الشوفان المشبعة

يتم تحضير معجنات بالشوفان بخطوات بسيطة للغاية وإليكم تلك الخطوات:

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والشوفان والزيتون والسمن والخميرة والزعتر والبيضة والفانيليا وملح ولبن. القيام بخلط المقادير مع بعضها البعض لحين أن يتشكل لديكم قوام متجانس. بعد ذلك يتم ترك العجينة لحين أن تختمر لمدة ساعة. القيام بفرد العجية ثم يتم تقطيعها على هيئة دوائر. يتم إضافة الجبنة الموتزاريلا وتركها على الوجه ثم يتم رصها على صاج الفرن المدهون بالزيت. القيام بخبزها في الفرن وتركها لحين أن تنضج بشكل نهائي.

طريقة تحضير فطيرة الشوفان بالزبادي والموز

تعتبر فطيرة الشوفان بالزبادي والموز من إحدى أنواع المخبوزات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها سهلة التحضير وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير فطيرة الشوفان بالزبادي والموز.

مكونات فطيرة الشوفان بالزبادي والموز

كوب من زبادي. مشروب القيقب وفقًا لرغبتكم. موز ويتم تقطيعه وفقًا للرغبة. كأس وربع من الشوفان. كأس وربع من الدقيق. ملعقتان من السكر. ملعقتان من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. ربع ملعقة من الملح. حبتان من البيض. كأس ونصف من الحليب كامل الدسم. ملعقتان من الزبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة من الزبدة.

خطوات التحضير

يتم تحضير فطائر الشوفان بالزبادي والموز بخطوات بسيطة للغاية فتتبعوا معنا في السطور الآتية طريقة التحضير خطوة بخطوة: