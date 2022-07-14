نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البريفيه 2022 لبنان رابط استخراج نتائج الامتحانات الرسمية والمهنية mehe .gov.lb في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البريفيه 2022 لبنان ، من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن نتائج امتحانات البريفيه دورة 2022 عبر موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني https://web.vte.gov.lb/ في الساعات القليلة المقبلة. حيث تداول العديد من المواقع الإخبارية أخبار مفادها صدور نتائج البريفيه بعد عطلة عيد الأضحى، بعد أن تكمل اللجان الامتحانية من تصحيح كافة أوراق الامتحانات والتدقيق فيها جيدا حتى يأخذ كل طالب حقه قبل رفعها بشكل رسمي على موقع الوزارة، وحاليا يعيش معظم طلاب وطالبات لبنان الذين اجتازوا امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخر صدور النتائج، كما يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث عن رابط استخراج نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022 بشكل إلكتروني وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج البريفيه 2022 لبنان

بدأت عملية تصحيح أوراق مسابقات امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه في لبنان مطلع الأسبوع الماضي. على أن يعمل كافة المصححين يوم الاثنين والثلاثاء من أجل تسريع عملية التصحيح ونشر النتائج التي تأخرت كثيرا، على أن تصدر رئيسة اللجنة الفاحصة المدير العام للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري النتائج بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة.

استخراج نتائج البريفيه 2022

يمكن لجميع طلاب وطالبات لبنان في المرحلة المتوسطة الاطلاع على نتائج البريفيه 2022 من خلال تطبيق خطوات بسيطة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اللبنانية وجاءت مبينة على النحو التالي:

في الخطة الأولى على الطالب أو ولي الأمر الدخول على رابط موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

أما الخطوة الثانية من الواجهة الرئيسية نختار نتائج الامتحانات الرسمية المراد الاستعلام عنها

ثم في الخطوة الثالثة ستظهر لنا عبارة نتائج الامتحانات الأولية

اما المرحلة الرابعة يجب عليك أن نختار العام الدراسي، ثم نحدد دورة 2022

خامسا: سجل رقم المترشح

في المرحلة السادسة يجب عليك النقر على مربع بحث

في الأخير ستظهر نتيجة البريفيه 2022.

أكدت مصادر على صلة بوزارة التربية والتعليم اللبنانية إنهاء التصحيح لجميع المواد الدراسية. والآن تتم عملية بتقييم وجمع الدرجات لجميع طلاب المدارس المتوسطة في لبنان. علاوة على ذلك فإن نسب النجاح كبيرة في هذا العام الدراسي 2021-2022 مقارنة ببقية السنوات السابقة في انتظار ان تعلم الوزارة عن النتائج بشكل رسمي عبر موقع mehe.gov.lb.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفن فيه عن طريقة استخراج نتائج امتحانات البريفيه دورة 2022. والتي من المقرر ان يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية اللبنانية اليوم الخميس من الأسبوع الحالي.