نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 moed gov sy حسب برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب نحو 324 ألف طالب وطالبة في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في سوريا، خلال الساعات القادمة إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022، بعد الإقتراب من الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات على مستوى المحافظات السورية والتي أوشكت علي الإنتهاء بنسبة كبيرة وفقًا لتصريحات المسئولين في وزارة التربية، بتكثيف الجهد في الكنترولات من المعلمين لتصحيح إجابات الطلاب في التاسع سوريا وإعلان النتائج فور اعتمادها بشكل رسمي.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022

أدي الطلاب في الصف التاسع سوريا، امتحانات العام الدراسي الحالي خلال يونيو الماضي في جميع المقرات التي حددتها وزارة التربية السورية في جميع المحافظات، ووفقًا للبيانات الصادرة من المركز الإعلامي، أن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لم تتلق أي شكاوى خلال سير الإمتحانات التي وزعت علي ما يقرب من 3000 لجنة امتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في سوريا، ويعيش الطلاب حالة من القلق في إنتظار إعلان نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية خلال الساعات القادمة بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية السورية، في بيان لها، إنه سيتم إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022 الدورة الأولي عبر موقع وزارة moed gov sy الإلكتروني فور اعتمادها من وزير التربية فور العرض عليه بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة وإليكم خطوات الإستعلام عن نتائج التاسع وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

ثانيًا: تحديد التخصص ( التعليم الأساسي –الإعدادية الشرعية ).

ثالثًا: ثم القيام بإدخال رقم الاكتتاب الخاص بك.

رابعًا: عليك كتابة الاسم الثلاثي.

خامسًا: ثم القيام بإدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

سادسًا: ثم النقر على زر الإستعلام والانتظار ثواني حتى تظهر نتيجة التاسع سوريا 2022 وعلامات النتيجة.

تطبيق وزارة التربية السورية moed gov sy

أعلنت وزارة التربية السورية، عن تطوير تطبيق النتائج الإمتحانية الخاص باستخراج الطلاب في الصف التاسع سوريا 2022 من الحصول على النتائج بكل سهولة من خلال تنزيل وتحميل التطبيق على هاتفك المحمول ومعرفة نتيجة التاسعة سوريا فور اعتمادها مباشرة على التطبيق.