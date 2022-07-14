نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الاكتتاب نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع سوريا 2022، أعلنت وزارة التربية السورية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بأن العمل يجري على قدم وساق داخل مراكز التصحيح، وذلك حتى يتم الاعلان عن نتائج التاسع في أقرب وقت ممكن إن لم يكن خلال ساعات قليلة، حيث من المتوقع أن تقوم وزارة التربية بإعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 اليوم أو غداً على أقصى تقدير.

كيف تحصل على نتائج التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب؟

قالت وزارة التربية السورية بأنه استمرارا للتضحيات الكبيرة التي يقوم بها السادة الموجهين والمدرسين، تجاه ابناؤهم الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية وخاصة في شهادة التعليم الأساسي، فقد استمر العمل في كل مراكز التصحيح طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث لم يحصل أياً من السادة المصححين على عطلاتهم الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هذا ويمكن لجميع الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في سوريا، معرفة نتائج شهادة التعليم الأساسي وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

كذلك يمكن لأبناؤنا الطلبة والطاليات في شهادة التعليم الأساسي في سوريا معرفة النتائج من خلال القيام بترك تعليق يشتمل على الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة، حيث أننا سوف نتولي عملية البحث عن النتيجة، ثم عرضها عليكم فور إعلانها.

من جهة أخرى قدم معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد، أثناء زيارته لمركزي تصحيح جميل سلطان وبرهان شمدين في مديرية تربية ريف دمشق، الشكر والعرفان لجميع المصححين الذين قاموا بقطع عطلتهم الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل التواجد داخل مراكز التصحيح، للانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية لشهادة التعليم الأساسي، وذلك حتي يتسني لوزارة التربية الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في سوريا نتيجة الحروب والمعارك التي خاضتها خلال السنوات الماضية، إلا أن سوريا لديها خطة طموحة من أجل تطوير العملية التعليمية في سوريا لتنفاس بتلك الخطة الطموحة في مجال التعليم أقوي دول العالم خاصة المتقدم منها.