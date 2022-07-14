نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب في المقال التالي
هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون معرفة خطوات الحصول على نتيجة الصف التاسع في سوريا، في يوم الاثنين الماضي الموافق ٤ من يونيو لعام ٢٠٢٢ قد تم عقد لقاء مع وزير التربية والتعليم السوري في إحدى القنوات الفضائية السورية، والذي صرح من خلاله الوزير باقتراب موعد ظهور نتائج الصف التاسع وفي المقال قد جاءت بعض الأخبار من مصادر بوزارة التربية مكذبة لأي مواعيد قد تم التصريح بها من قبل الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحة أنه لا توجد أي مواعيد مؤكدة لظهور النتيجة حتى الآن.
خطوات الحصول على نتيجة الصف التاسع في سوريا
وقد أضافت مصادر من شبكة التعليم الخاص قائلة إنه لا يجب على الطلاب تصديق كل ما يقال حول موعد ظهور النتائج لأن معظمه عبارة عن أخبار وهمية لا صحة لها على الإطلاق، وأنه إذا توافرت أي معلومات مؤكدة بالطبع سيتم طرحها على الفور وإعلام الطلاب بها، فالعملية الخاصة بالتصحيح والتدقيق اللغوي تستغرق الكثير من الوقت، مع العلم أنه لم يمر على انتهاء الاختبارات سوى أيام قليلة فقط، لذا يلزم الانتظار وعدم القلق بشأن النتيجة.
الخطوات الواجب اتباعها للحصول على نتيجة الصف التاسع
يجب على الطلاب إتباع الخطوات الآتية للحصول على نتائجهم في الصف التاسع والتي تمت اتاحتها من خلال موقع الوزارة الرسمي:
- فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من الرابط التالي.
- نقوم بتحديد “نتائج الامتحان”.
- ثم نقوم بكتابة الاسم الرباعي للطالب.
- ثم القيام بتحديد المقاطعة الخاصة بالطالب.
- ثم النقر على ايقونة “نتائج الصف التاسع “.
- ثم أخيراً نقوم بالضغط على خانة “النتيجة”.
موعد ظهور نتائج الصف التاسع
كما صرحت الحكومة مطمئنة الطلاب بأن النتائج ستأتي أفضل من توقعاتهم، وأنهم سيحصلون على حقوقهم وأكثر من ذلك، وعليه فإن ظهور النتيجة سيكون بمثابة مفاجأة سعيدة وفرحة كبيرة لجميع الطلاب وعائلاتهم، ولتكتمل فرحة الطلاب قد أعلن وزير التربية والتعليم في كلمة له أنه سيتم تعيين المزيد من الحوافر والمكافآت للطلبة المتفوقين الحاصلين على أفضل العلامات، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على المزيد من التقدم والتفوق، مع تقديم أطيب الأمنيات لسائر الطلاب بدوام النجاح والتفوق في جميع مجالات حياتهم.
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