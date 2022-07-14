موعد نزول رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين 1443 في شهر يوليو

ننشر لكم موعد نزول رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين 1443 عن راتب شهر يوليو وذلك للموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد حتى تضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، والتزمت وزارة المالية بصرف هذه الرواتب في موعدها المحدد دون تقديم أو تأخير، وقد اختارت يوم محدد ثابت من كل شهر لوضع الراتب في حسابات المتقاعدين، ويتم تقديم أو تأخير هذا الموعد فقط عند وجود عطلة أسبوعية، ولا يتم صرف راتب التقاعد للمدنيين أو العسكريين دون تحقق بعض الشروط، وهي: تخطي سن التقاعد وهو 60 عام، الا يكون مزاول لأي مهنة في القطاع الحكومي، العمل في أحد القطاعات لمدة 10 سنوات على الأقل، وألا يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

موعد نزول رواتب المتقاعدين

موعد نزول رواتب المتقاعدين بالميلادي: الإثنين 25/7/2022 ميلاديا.

موعد نزول رواتب المتقاعدين بالهجري: الإثنين 26/12/1443 هجريا.

ذكرنا فيما سبق أن وزارة المالية السعودية تقوم بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في يوم 25 من كل شهر عربي، ولكن سيتم مخالفة هذا الأمر نظرا لوجود إجازة رسمية، وبذلك يكون موعد نزول الراتب يوم 26 من هذا الشهر، وعلى المتقاعد انتظار إيداع الراتب في الحساب الخاص به باعتباره حق أصيل له تم استقطاعه من الراتب الأساسي الشهري له طوال فترة خدمته، لذا لزم على الدولة صرفه في الموعد المحدد له دون تأخير حتى يتمكن المواطن من سداد الالتزامات الخاصة به.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أصبح من السهل الآن الاستعلام عن راتب المتقاعدين دون الذهاب إلى المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أتاحت المؤسسة ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد .

. إدخال البيانات المطلوبة مثل: الإسم، اللقب، البريد الإلكتروني.

يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك بعد قيامك بالخطوات السابقة.

قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر منها تعريف الراتب.

شروط صرف رواتب المتقاعدين

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد عدة شروط حتى يمكن الاستفادة من راتب التقاعد، وهي:

تخطي سن التقاعد وهو 60 عام.

ألا يكون من العاملين الحاليين في القطاع الحكومي.

العمل لمدة 5 سنوات على الأقل في المؤسسة التابع لها.

أن يكون من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.

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