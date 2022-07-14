استمرار تسجيل إصابات ووفيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة كما يلى:

ففى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10 ملايين و758 ألفا و189 إصابة، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 43 ألفا و90 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و953 ألفا و944 إصابة، فيما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 65 ألفا و802 حالات.

وفى فنلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 12 ألفا و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 71 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و171 ألفا و34 إصابة، فيما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و12 حالة.

وفى الفلبين، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و725 ألفا و382 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 60 ألفا و641 حالة.

وفى إندونيسيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 6 ملايين و123 ألفا و753 إصابة، فيما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 156 ألفا و827 حالة.

وفى إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5 آلاف و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 7 ملايين و265 ألفا و251 إصابة، فيما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 141 ألفا و464 حالة.

وفى النمسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 12 ألفا و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و574 ألفا و722 إصابة، فيما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و916 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و993 ألفا و382 إصابة، فيما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 29 ألفا و223 حالة.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 65 ألفا و364 حالة إصابة و123 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضى.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 110 ألفا و168 إصابة جديدة و106 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 19 مليونا و778 ألفا 911 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 169 ألفا و496 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالى وفيات بلغ 198 ألفا و48 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و243 ألفا و56 حالات إصابة.

وفى قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألفان و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة بلغ 532 ألف و940 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1079 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 336 ألفا و445 حالة إصابة والوفيات إلى 5668 حالة.

وفى صربيا، تم تسجيل 2218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس وحالتين وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى مليونين و49 ألفا و388 حالة إصابة والوفيات إلى 16 ألفا و162 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 174 إصابة و3 وفيات ليصل إجمالى الإصابات إلى 794 ألفا و92 إصابة والوفيات إلى 9722 حالة وفاة.

وسجلت بروناى 1088 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 169 ألفا و848 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات ثابت عند 225 حالة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 49 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و106 آلاف و602 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.