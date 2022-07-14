موريتانيا تقر أكبر موازنة لها بقيمة 3 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صحفى صدر فى ختام اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، فى نواكشوط، أن الموازنة بلغت 108 مليارات و142 مليونا و161 ألفا و336 أوقية، أى ما يعادل ثلاث مليارات دولار.

وأكد البيان، أن إيرادات الموازنة ازدادت بمبلغ 15.29 مليار أوقية أتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتى شهدت زيادة بمبلغ 9،24 مليار أوقية (خارج عائدات المحروقات) منها 7،82 مليار أوقية من مساهمات شركة الحديد.

وأشار إلى أن عجز الميزانية سيبلغ 17،7 مليار أوقية أى 5،3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 13،5 مليار جديدة أى 4،03 % من الناتج المحلى الإجمالى متوقعة فى قانون المالية الأصلى.

وأوضح أن الموازنة تأتى فى سياق دولى يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب فى أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء؛ الذى أدى إلى الضغط على أرصدة الميزانية فى أغلب الدول، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كورونا "كوفيد 19"، التى لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا، نظرا للموجات الوبائية المتتالية.