العالم اليوم - وفاة إيفانكا أول زوجة لترامب عن 73 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 11:16 مساءً - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن إيفانكا ترامب، أول زوجة له، توفيت عن 73 عاما.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يقول "أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانكا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك". وتم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك.

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