نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم ريف وطريقة الاستعلام عن الدعم الريفي للأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف للأسر المنتجة، يخدم هذا البرنامج عدد كبير من مواطني المملكة السعوديين حيث يقوم بتوفير مبلغ مالي كل شهر ليساعده في الحصول على معيشة كريمة، بجانب حصوله على عمل خاص به للمهنة التي يمتهنها ويريد العمل بها، والدعم يهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل وإعطائهم مبلغ مالي ومساعدتهم في التقدم والحصول على عمل يساهم في تأسيس حياة، وهناك شروط للتسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين والمتقاعدين وللنساء أيضا، شروط دعم ريف لربات البيوت، حتى يحصل كل فرد منهم على مبلغ مالي كدعم من البرنامج يصل إلى 54 ألف ريال بنسبة 4,500 ريال شهريا وهناك موعد في كل شهر يتم إنزال الدعم به.

شروط التسجيل في دعم ريف

الدعم متاح للسعوديين والسعوديات.

للعاطلين عن العمل ولمن لا يشغل وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

إذا وجد دخل شهري للمتقدم فيجب أن لا يتخطى 6000 ريال.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

يجب أن يكون من ضمن ساكني المنطقة التي يشملها البرنامج.

تقديم وثيقة عمل حر ويتم استخراجها من خلال المنصة الإلكترونية للعمل الحر.

لا يوجد سجل تجاري باسم المستفيد من الدعم.

وجود حساب بنكي باسم المتقدم.

رابط التسجيل لدعم ريف

يتم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج ريف ومنه يتم الدخول إلى التسجيل وكتابة البيانات المطلوبة، ويتم كتابة الاسم ورقم الهاتف واختيار كلمة مرور، ويتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا، ويتم انتظار الرد على الطلب المتقدم منك بعدما يتم فحص الطلب والتأكد من الأهلية.

موعد صرف الدعم الريفي والاستعلام عن الدعم

قام البرنامج بتحديد موعد محدد في بداية كل شهر وحتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي لإيداع الدعم الريفي لجميع المستفيدين، ولكن في حالة إذا كان هناك أي تأخيرات في نزول الدعم للمواطنين أو المواطنات يمكنك اللجوء إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج ريف وتقديم طلب اعتراض على الدعم، ويمكنك الاستعلام عن الدعم من خلال حسابك المسجل في البرنامج والدخول عليه واختيار الاستعلام عن دعم ريف وإذا لم تجد دعمك أو تأخر فيمكنك تقديم طلب اعتراض.

كيفية تقديم طلب اعتراض على برنامج دعم ريف

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لريف، والدخول على حسابك المسجل من خلاله واختيار فحص نتائج الأهلية، ويستمر ظهور النتائج كل شهرين، وإذا ظهرت لك عدم استحقاق الدعم فوقتها تقوم بالتوجه إلى تقديم اعتراض على نتائج الأهلية ويتم إرسال طلبك وفي حالة إذا كنت تستحق الدعم فيتم إرسال كافة المبالغ الفائتة عليك بأثر رجعي.