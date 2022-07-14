لينك bac onec dz الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر عبر الديوان الوطني جميع الولايات |نتيجة شهادة البكالوريا دورة جوان 2022

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر، لا يقف انشغال الطلاب بالتعليم عند انتهاء فترة الامتحانات فقط بل تأتي الفترة الأصعب عند انتهاء الامتحانات وبداية الإجازة التي ينتظر الطلاب بها ظهور النتائج ، وتتصدر نتيجة البكالوريا 2022 المراتب الأولى في محركات البحث جوجل ،حيث يشغل بال الطلاب حاليًا موعد ظهور النتيجة التي من المفترض أن تظهر خلال أيام قليلة تبعًا إلى الإعلان الأخير الذي قامت به وزارة التربية والتعليم الجزائرية ، حيث من المفترض أنه بمجرد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الطلاب بشكل إلكتروني مما يجعلهم يتابعون أهم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر أول بأول.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022

قد سبق أوضحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن نتائج طلاب وطالبات البكالوريا 2022 سوف يتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني من خلال المنصة الرسمية للوزارة فقط ألا وهي منصة الديوان الوطني ، وقد شاعت أخبار كثيرة تفيد ظهور النتيجة خلال يوم الأربعاء القادم الذي يوافق الثالث عشر من يوليو بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وقد قامت جامعة النقوش الجزائرية بالإعلان عن كافة الجامعات التي سوف يتمكن الطلاب الناجحون في مرحلة البكالوريا من الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر

يتمكن كل طالب من معرفة نتائجه في البكالوريا من خلال منصة الديوان الوطني مع اتباع الخطوات التالية :

يقوم الطالب بالولوج إلى منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يقوم الطالب باختيارأيقونة نتيجة البكالوريا 2022.

يجب كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب بالإضافة إلى الرقم السري، وتوجد تلك الأرقام في بطاقة الاستدعاء إلى البكالوريا.

ويمكن من خلال الضغط على زر النتيجة معرفة كافة تقديرات الطالب في البكالوريا.

موقع اعلان نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 على موقع bac onec dz

من اجل استخراج معدل شهاده البكالوريا فى الجزائر يمكن بطريقيتن كما يلي:-

غير موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر او استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة، من خلال شبكة جوال جيزي أو موبيليس وأوريدو

مستمرين معكم في متابعة نتائج البكالوريا بالجزائر دورة يونيو 2022