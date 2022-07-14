الكاظمى: مؤتمر السعودية سيناقش أزمة الأمن الغذائى والمتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، إن مؤتمر السعودية بحضور مجلس التعاون الخليجى، والعراق، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيناقش التعاون فى مجالات الاقتصاد والطاقة، والتحديات التى أنتجتها جائحة كورونا بالإضافة إلى أزمة الأمن الغذائى والمتغيرات المناخية.

وأضاف أن الأحاديث الأخرى عن أهداف القمة هى محاولة للتشويش، ولا صحة لها، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنها محاولة لإبعاد العراق عن الدور البارز الذى يلعبه فى المنطقة، وأن تقوم هذه الحكومة بمهامها فى خدمة الشعب، وجلب الاستثمارات والدعم لصالح العراق.