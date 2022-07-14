تطور جديد فى حرائق شمال المغرب بسبب الحرارة

جدة - نرمين السيد - وفى تطور جديد، فقد استنفرت طائرات الإطفاء، للمشاركة فى عمليات الإطفاء والسيطرة على هذه الحرائق التى اشتعلت فى مناطق العرائش وتطوان ووزان شمال المغرب وكذلك منطقة تاهلة ضواحى مدينة تازة.

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