35 ألف أردني قضوا عطلة عيد الأضحى في الخارج

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 14 يوليو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :– قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية باسم الغلاييني، إن 35 ألف أردني سافروا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك إلى خارج الأردن.
و أشار الغلاييني إلى انخفاض أعداد السياح الأردنيين إلى الخارج خلال عطلة “الأضحى” المبارك بمقدار 35%، مقارنة مع عطلة عيد الفطر الماضي.
وأضاف أنه انحصرت وجهات سفر الأردنيين لقضاء عطلة عيد الأضحى في 3 وجهات رئيسية وبالترتيب من الأعلى إلى الأقل؛ تركيا وشرم الشيخ وقبرص.
ولفت إلى انخفاض كبير أيضا في أرقام السياحة الداخلية، مستشهدا بما أعلنته جمعية الفنادق عن أعداد متواضعة في إشغالات الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى ، وفق هلا اخبار .
وبين أن عطلة عيد الأضحى جاءت خلال امتحانات الثانوية العامة ما أثر بشكل واضح على انخفاض الحجوزات، كما أن الوضع الاقتصادي وارتفاع الكلف التشغيلية أثرا بشكل سلبي أيضا.
وقال إنه وبعد إجازة العيد يحدث انخفاض عال على الحجوزات لمدة تصل إلى أسبوعين، ما يضطرنا إلى تخفيض الأسعار في تلك الفترة.
ونوه بارتفاع ملحوظ في تكاليف السياحة الداخلية مقارنة بالخروج إلى بلد آخر، كما أن تكاملية الخدمات المقدمة في بعض المناطق خارج البلاد تدفع الأردنيين للتوجه إليها.
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