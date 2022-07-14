استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى من منصبه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 09:28 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال ماريو دراجي، في بيان لمجلس الوزراء، «أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أن التصويت في البرلمان اليوم حدث مهم للغاية من وجهة نظر سياسية.

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت؛ لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

كان رئيس الوزراء الإيطالي ربط مصير حكومته ببقاء حركة الخمس النجوم في الأغلبية البرلمانية، وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من أغلبية برلمانية أخرى.