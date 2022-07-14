موعد الدوري السعودي والفرق الصاعدة لدوري الأمير محمد بن سلمان ٢٠٢٣…. تعرف على الفرق المشاركة

موعد الدوري السعودي يتساءل الكثير من محبين الكرة بالمملكة العربية السعودية، عن موعد بداية الدوري في المملكة لعام ٢٠٢٣ كما أنه يسمي باسم دوري الأمير محمد بن سلمان حيث يصل عدد أندية الدوري إلى حوالي ١٨ نادي، حيث يرجع تاريخ تأسيسه الي عام ١٩٧٦، لذلك تعد هذه المباريات من أهم المباريات التي تقام بالسعودية، كما يتساءل عشاق الكره السعودي عن أهم الفرق الصاعدة المتأهلة لدوري أبطال آسيا، وسوف نوضح لكم في هذا المقال موعد بداية الدوري بالمملكة، وفقا لتصريحات وزارة الرياضة السعودية.

موعد الدوري السعودي للعام الجديد ٢٠٢٣

يترقب الكثير من عشاق الكرة بالسعودية الموعد المحدد لبداية الدوري بالمملكة، كما أنه قد صرحت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن الموعد المحدد لبداية الدوري السعودي، وإليكم أهم التفاصيل عن بداية الدوري، وهي كالتالي:

وفقا لتصريحات وزارة الرياضة السعودية أنه من المقرر أن يبدأ الدوري في يوم ٢٥ من شهر أغسطس القادم لعام ٢٠٢٢.

كذلك قد تم تأكيد هذا الموعد بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي، من مصادر موثوقة.

لم يتم تأكيد من قبل الاتحاد السعودي الموعد المحدد الذي سوف ينتهي فيه الدوري.

من المحتمل أن ينتهي خلال العام الجديد ٢٠٢٣ من شهر مايو.

اي ان الوقت المتبقي عن بداية الدوري السعودي لعام ٢٠٢٣ حوال ٤٢ يوما.

الفرق المرشحة لدوري الأمير محمد بن سلمان

يوجد عدد من الفرق الأساسية بالدوري السعودي التي حققت العديد من البطولات، والتي يتم ترشيحها لدوري الأمير محمد بن سلمان، كما يوجد عدد من الفرق مخصصة للمحترفين في الكرة داخل الدوري، ومن الجدير بالذكر أنه ليست كل الفرق يتم ترشيحها للدوري السعودي للمحترفين، وسوف نوضح لكم أهم الفرق المرشحة لدوري المحترفين لعام ٢٠٢٣، والتي هي كالتالي: