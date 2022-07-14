تغيير حالة مستفيد لدي التأمينات وكيفية الاستعلام عن مستحقات التامينات الاجتماعية بعد التقاعد

تغيير حالة مستفيد هي خدمة تقوم بتوفيرها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تعد من أهم المؤسسات الحكومية المستقلة مادية وإدارياً، ويوجد العديد من الفروع التابعة لمؤسسة التامينات الاجتماعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتعمل المؤسسة علي رعاية شؤون العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين بنظام الأجور في القطاع الحكومي( نظام التأمين) ليتمكن المتقاعدين من تلقي المساعدة في لبعض الحالات التي تتطلب ذلك.

تغيير حالة مستفيد

وقد أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها حتي يضمن كل مستفيد حقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة تغيير الحالة، كما أشارت المؤسسة عبر حسابها عبر الموقع الرسمي تويتر، أن خدمة تغيير الحالة تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري، أما عن الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير الحالة فهي كالتالي:

سجل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

الضغط علي ايقونة تغيير الحالة.

يجب قراءة جميع التفاصيل الخاصة بالشروط بشكل جيد ثم الموافقة عليها.

اختر نوع الحالة المراد تحديثها.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة.

يتم الموافقة علي الإقرار.

ثم اضغط على (تقديم الطلب).

طريقة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي، أما عن طريقة التحقق من الاشتراك في التامينات وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة التامينات الاجتماعية بالمملكة.

يتم الضغط علي أيقونة الخدمات الالكترونية، عليك بتحديد التأمين من خلال الإنترنت.

الضغط علي أيقونة” التحقق من الاشتراك بالتأمين”.

يجب كتابة رقم التعريف في المكان المخصص لذلك.

يتم الضغط علي اختيار طلب تأكيد الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن مستحقات التامينات الاجتماعية بعد التقاعد

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نظام التقاعد الجديد، أما عن طريق الاستعلام فهي كالتالي: