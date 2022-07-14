نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444 للتقديم على المعونات الملكية والشروط المطلوبة عبر موقع “outage.royalcourt.gov” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444، يستخدم رقم الديوان الملكي السعودي الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية الحصول على المعاونات المالية، أو معاونات طبية، وأيضا لحل المشكلات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يمكن تقديم الطلب من خلال الإنترنت، كل ما عليك فعله هو اتباع عدة طرق محددة، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم كافة المعلومات الهامة التي لها علاقة برقم ديوان الملكي.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444

تم الإعلان من قبل الديوان الملكي عن رقم ليتواصل جميع المواطنين من المملكة السعودية لمعرفة كيفية تقديم طلب للحصول على المعاونات المالية وأيضا الطبية، وغيرها من الأمور الشخصية الهامة، ويستطيع المواطنين الاتصال مباشرة من خلال الآتي:

على رقم الديوان الملكي من داخل المملكة السعودية على رقم 8004000000.

وأيضا يمكن الاتصال مباشرة على رقم الديوان الملكي من خارج المملكة السعودية على رقم 920030003.

المساعدات الإلكترونية للتواصل مع الديوان

نوضح لكم شرح تفصيلي لكيفية التواصل مع الديوان الملكي للمعاونات عبر الإنترنت، وهذا عبر الطرق الآتية:

التوجه إلى رابط موقع التواصل المختص بالديوان الملكي السعودي الإلكترونية.

كتابة الاسم الكامل للمتقدم.

كتابة البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الهاتف.

كتابة كلمة السر.

كتابة رمز التحقق المرسل لرقم جوالك.

شروط الحصول على معاونات الديوان الملكي

يتواجد عدة شروط يجب أن تتوفر لدى متقدم الطلب للحصول على معاونات المالية والطبية التي يمنحها الديوان الملكي، وهي:

ينبغي أن يعاني المتقدم من أمراض خطيرة ومزمنة، بحيث تمنعه من العمل.

يتم تقديم المعاونات في حالة التأخير عن صرف المعاشات المستحقة التي تمنحها الحكومة للمواطنين.

يتم منح المعاونات للأشخاص المحتاجين، وليس لديهم أي طرق لتسديد الديون.

كيفية التقديم على المعونات من الديوان الملكي للمساعدات

هناك عدة خطوات ينبغي اتباعها للحصول على المساعدات الطبية والمالية، وهي:

أولا، يتم التوجه إلى موقع الديوان الملكي الرسمي https://outage.royalcourt.gov.sa/R-C/.

ثانيا، القيام بتسجيل الدخول، ويتم كتابة username، وكلمة السر.

يتم النقر بعد ذلك على الدخول.

الضغط على أيقونة الخدمات.

اختيار إرسال طلب شخصي.

كتابة كافة المعلومات المطلوبة منك لطلب المساعدات مع إيضاحه سبب الطلب.

تحميل جميع الملفات ويتم تقديمها مع الطلب ورفعها.

النقر على إرسال بعد التحقق من إرفاق كافة الملفات.

ومن ثم يتم مراجعة الطلب.

وفي ختام المقال نكون قد وصلنا لكن أهمية الديوان الملكي للحصول على المعاونات المالية والطبية لدعم المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى أنه يمكن تقديم الطلب من خلال الإنترنت دون الذهاب إلى أي مكان.