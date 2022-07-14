نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس في برنامج حساب المواطن 2022 في المقال التالي
برنامج حساب المواطن كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس 2022، ممن سوف يدخلون في دورة شهر أغسطس القادم، وذلك بعد إعادة فتح باب التسجيل مجددا، بناء على الأمر الملكي الرشيد، كما أعلن برنامج حساب المواطن بالأمس عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 من البرنامج.
كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس 2022
أوضح حساب المواطن أثناء الرد على أحد استفسارات المستفيدين، الذي قام بالتسجيل وإعادة تقديم الطلب، التي تنص على أنه في حال إكمال التسجيل ورفع المستندات قبل يوم السبت القادم الموافق اليوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2022، أنه سوف يتم دراسة الأهلية والاستحقاق للدورة المقبلة.
اعتراض حساب المواطن
أعلن برنامج حساب المواطن بالأمس الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 من البرنامج، وذلك عبر الدخول من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن https://ca.gov.sa، بعد أن تم إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، والمستوفيين لشروط الاستحقاق والأهلية، وفقا لمعايير الاستحقاق الموضحة من برنامج حساب المواطن للدفعة 56 لشهر يوليو، بعد تطبيق كافة الضوابط الجديدة التي تم إصدارها وفقا للتوجيه الكريم، والتي تضمنت إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، وكذلك العمل على تقديم دعم إضافي للمستفيدين، والذي يقدر بمبلغ ثمانية مليار ريال سعودي حتى نهاية العام المالي الجاري.
شروط الأهلية وفقا للضوابط الجديدة
- أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية. (باستثناء كلا من ابن أو ابنة المواطنة السعودية، والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل)
- إقامة المستفيد من الدعم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 90 يوم، وذلك خلال آخر 12 شهر.
- يشترط عدم وجود المستفيد في أين من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- تتطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات ذات الصلة في الجهات الحكومية المعنية.
- اعتماد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين، ما إذا كانت أعمار التابعين أكبر أو أقل من 18 عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس في برنامج حساب المواطن 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.