كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس في برنامج حساب المواطن 2022

برنامج حساب المواطن كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس 2022، ممن سوف يدخلون في دورة شهر أغسطس القادم، وذلك بعد إعادة فتح باب التسجيل مجددا، بناء على الأمر الملكي الرشيد، كما أعلن برنامج حساب المواطن بالأمس عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 من البرنامج.

كشف نوعية المؤهلين لدفعة أغسطس 2022

أوضح حساب المواطن أثناء الرد على أحد استفسارات المستفيدين، الذي قام بالتسجيل وإعادة تقديم الطلب، التي تنص على أنه في حال إكمال التسجيل ورفع المستندات قبل يوم السبت القادم الموافق اليوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2022، أنه سوف يتم دراسة الأهلية والاستحقاق للدورة المقبلة.

اعتراض حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن بالأمس الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 من البرنامج، وذلك عبر الدخول من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن https://ca.gov.sa، بعد أن تم إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، والمستوفيين لشروط الاستحقاق والأهلية، وفقا لمعايير الاستحقاق الموضحة من برنامج حساب المواطن للدفعة 56 لشهر يوليو، بعد تطبيق كافة الضوابط الجديدة التي تم إصدارها وفقا للتوجيه الكريم، والتي تضمنت إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، وكذلك العمل على تقديم دعم إضافي للمستفيدين، والذي يقدر بمبلغ ثمانية مليار ريال سعودي حتى نهاية العام المالي الجاري.

شروط الأهلية وفقا للضوابط الجديدة