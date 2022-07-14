نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر و مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max في المقال التالي
سعر ومواصفات إيفون 14 برو هو ما ينتظره الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء العالم، فور تصريح شركة آبل الأمريكية عن اقتراب طرح الآيفون 14 برو ماكس في الأسواق، والتي قامت من من خلاله بإجراء العديد من التعديلات على جهاز الآيفون ليرضي جميع الأذواق، وبالتالي فإنه عديد المزايا.
سعر ومواصفات إيفون 14 برو
نجحت شركة آبل في الترويج عن جهاز الآيفون الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً في الأسواق العالمية، حيث أشادت بكثرة مميزاته، كما أشارت إلى اقتراب موعد نزوله في الأسواق العالمية وهو ما أثار فضول العديد من المواطنين حول طبيعة المزايا التي يتمتع بها الآيفون، بالإضافة إلى طبيعة سعره، والتي لم تقوم الشركة بالتصريح بها حتى الآن.
مواصفات آيفون 14 برو ماكس
أضافت شركة آبل الأمريكية العديد من المزايا على الاصدار الجديد من جهاز الآيفون، والتي جعلته مبلغ ابحث واهتمام الكثيرين وتتلخص تلك المواصفات فيما يلي:
- الجهاز مزود بسماعات خارجية ستيريو.
- تم تزويد الجهاز بميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء خلال التحدث.
- تم تحديث البلوتوث الخاص به ليصبح 5,0، كما يتميز بدعم خاصية الـ Wife direct، وخاصية ال hot spot.
- الهاتف مزود بخاصية الـ Gps والتي تقوم بدورها بتحديد المواقع الجغرافية، بالإضافة إلى نظم الملاحة البحرية.
- يحتوي على معالج متميز قوي من نوع A16 والذي يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر، سداسي النواة، كما يحتوي الهاتف على على معالج رسومي خماسي النواة من نوع Apple Gpu.
- قامت الشركة بإصدار أربعة أنواع مختلفة من الآيفون تتراوح ذاكرتهم الداخلية ما بين 256 جيجا بايت، وحتى 2 تيرا.
- يعد من أكثر المميزات التي يتمتع بها الجهاز هي خاصية الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد.
- الهاتف مزود بخاصية مقاومة الغبار والماء.
- مواصفات كاميرات آيفون 14 برو ماكس
- يحتوي جهاز الآيفون 14 برو ماكس بستة كاميرات، اثنين أماميتين، وأربعة كاميرا خلفية، وتتميز تلك الكاميرات بما يلي:
- دقة الكاميرا الخلفية للآيفون 16 ميجا بيكسل، وكذلك الكاميرا الأمامية.
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