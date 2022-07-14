سعر و مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max

سعر ومواصفات إيفون 14 برو هو ما ينتظره الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء العالم، فور تصريح شركة آبل الأمريكية عن اقتراب طرح الآيفون 14 برو ماكس في الأسواق، والتي قامت من من خلاله بإجراء العديد من التعديلات على جهاز الآيفون ليرضي جميع الأذواق، وبالتالي فإنه عديد المزايا.

سعر ومواصفات إيفون 14 برو

نجحت شركة آبل في الترويج عن جهاز الآيفون الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً في الأسواق العالمية، حيث أشادت بكثرة مميزاته، كما أشارت إلى اقتراب موعد نزوله في الأسواق العالمية وهو ما أثار فضول العديد من المواطنين حول طبيعة المزايا التي يتمتع بها الآيفون، بالإضافة إلى طبيعة سعره، والتي لم تقوم الشركة بالتصريح بها حتى الآن.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

أضافت شركة آبل الأمريكية العديد من المزايا على الاصدار الجديد من جهاز الآيفون، والتي جعلته مبلغ ابحث واهتمام الكثيرين وتتلخص تلك المواصفات فيما يلي: