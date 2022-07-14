طلب مساعدة أو تعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث والسيول والغرق والحرائق من إمارة مكة المكرمة

كتابة طلب مساعدة من إمارة مكة المكرمة, هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من بعض الظروف المادية التي تجعلهم يبحثون عن مصادر تقديم بعض المساعدات المالية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية, ونظراً لوجود عدد كبير من الأشخاص المقيمين داخل إمارة مكة المكرمة فإننا قد قمنا بكتابة لكم كيفية طلب مساعدة من إمارة مكة المكرمة, ويرغب المسؤولين في المملكة العربية السعودية في العموم إلي تقديم كل سبل المساعدات المختلفة إلي المواطنين من أجل توفير حياة عادلة وكريمة لهؤلاء السعوديين, ويتم إعطاء الكثير من التعليمات الخاصة إلي إمارات المملكة العربية السعودية من أجل توفير والوقوف بجوار المواطن السعودي وتقديم له المساعدة التي يحتاجها إذا كان ممن يعانون من المشاكل.

إجراءات التقدم بطلب مساعدة إلي إمارة مكة المكرمة

تم توضيح عبر إمارة مكة المكرمة بعض الإجراءات التي لابد أن يقوم بها مقدم الطلب لكي يتمكن من الحصول علي المساعدة التي يريدها, أو يمكن أن يحصل علي تعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث والسيول والغرق والحرائق, والإجراءات التي تم توضيحها عبر موقع إمارة مكة المكرمة هي الآتي.

أن يقوم صاحب طلب المساعدة بالذهاب إلى مقر إقامة إمارة مكة المكرمة, وتقديم الطلب بنفسه. إحضار صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. صورة من الوكالة الشرعية إذا كان مقدم الطلب وكيل شرعي. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من الهوية الوطنية للوكيل الشرعي. يتم إحضار أي أوراق أو مستندات تدعم وتثبت أن الشخص المتقدم يعاني من مشاكل تستدعي أن يحصل علي مساعد من إمارة مكة المكرمة. أن يقوم بتحميل نموذج تعبئة الإقرار, ويتم تحميل هذا الإقرار من موقع إمارة مكة المكرمة, ويمكن الدخول علي موقع إمارة مكة المكرمة من خلال الرابط الموضح بالفقرة القادمة.

خطوات تحميل نموذج إقراري من موقع إمارة مكة المكرمة