النمسا: تأمين احتياطيات الغاز فى البلاد لموسم الشتاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت ليونور جويسلر، وزيرة الطاقة والمناخ فى النمسا، أن شركة الغاز الوطنية " أو ام فى" نجحت بالفعل فى تأمين احتياطيات الغاز فى البلاد لموسم الشتاء المقبل من خلال الحصول على امدادات اضافية من الغاز الطبيعى.





وقال جويسلر فى تصريح، اليوم الخميس، إن النمسا حصلت على إمدادات إضافية من الغاز بقيمة 40 تيرواط ساعة لتلبية احتياجات الاستهلاك لعام كامل، مشيرة إلى أن المخزونات من الغاز ممتلئة بنسبة 80 بالمائة تقريبا. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة جاءت فى إطار الدعم الشامل من الحكومة الفيدرالية، لخطة تنويع موارد الغاز، مشيرة الى المخزونات جاءت من خلال شحنات غاز مسال قادمة من النرويج عبر ألمانيا وإيطاليا. وذكرت الوزيرة أن الشركة الوطنية تمتلك حاليا منشأة كبيرة، لتخزين الغاز وتسعى لإبرام صفقات استيراد جديدة للغاز بعيدا عن الإمدادات الروسية.

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