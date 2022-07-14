تجدد اندلاع النيران شمال المغرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية "MAP"، فإن فرق مكافحة الحرائق تواصل جهودها للسيطرة على النيران التى اندلعت على مستوى 4 مناطق متفرقة بأقاليم العرائش ووزان وتطوان
وذكر فؤاد العسالى، مدير المركز الوطنى لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، بأن فرق التدخل التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكى والقوات المساعدة والسلطات المحلية تواصل جهودها لاحتواء 4 حرائق غابوية اندلعت على مستوى أقاليم العرائش (2) ووزان وتطوان، إلى جانب حريق خامس على مستوى إقليم تازة.
وأوضح أنه تمت تعبئة المئات من الموارد البشرية وعددا مهما من الشاحنات الصهريجية والآليات البرية للسيطرة على هذه الحرائق، مدعومة بأربع طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية و 4 طائرات تابعة للدرك الملكى.
وتتواصل الجهود مدعومة بتعزيزات أمنية للسيطرة على الحريق الذى أتى على مساحة أولية تقدر بحوالى 60 هكتارا، وسط استنفار أمنى بحضور مختلف المصالح الأمنية المعنية ومصالح المياه والغابات والسلطة المحلية، فى وقت يستمر الحريق فى التهام الأخضر واليابس، بما فى ذلك مساكن المواطنين.
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