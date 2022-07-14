نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جاتا 5 سان اندرس الأصلية لأول مرة تثبيت لعبة جاتا علي جميع الأجهزة والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذه اللعبة هي واحدة من تلك الألعاب الرائعة التي يمكنك التعرف عليها بطريقة فريدة لأنها تتيح لك قضاء وقت ممتع وممتع للغاية. سارع الآن واحصل على هذا التطبيق الرائع قبل أي شخص آخر لأن هذا التطبيق يوفر لك العديد من المهام المختلفة التي عليك القيام بها من خلال تنفيذه بشكل شامل قدر الإمكان ، يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات المختلفة عنه من الآن فصاعدًا ، ابدأ الآن واحصل على تطبيق مهم يجعلك تشعر بسعادة كبيرة به ، هذه اللعبة هي واحدة من أفضل التطبيقات.

مميزات لعبة جاتا 5

هناك العديد من الميزات التي تجعل هذه اللعبة لعبة رائعة يرغب الكثير من الناس في امتلاكها لأن هذا التطبيق يتيح لك القيام بالعديد من الأشياء المختلفة لأنها لعبة مليئة بالمغامرات والأشياء المختلفة التي يمكنك تجربتها لأنها لعبة ممتعة ولديها بأسلوب مختلف عن أي نمط آخر ، لذا من الممكن الحصول عليه ، لذا تصرف الآن واحصل على هذا التطبيق الأكثر مثالية باستثناء أنه يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التطبيق الأكثر روعة.

تثبيت لعبة جاتا علي جميع الأجهزة

* انتقل إلى EpicGames.com.

قم بالتسجيل للحصول على حساب جديد بالنقر فوق خيار تسجيل الدخول ، ثم انقر فوق خيار التسجيل ، إذا كان لديك حساب بالفعل ، فما عليك سوى تسجيل الدخول.

* قم بإعداد المصادقة الثنائية الآن ، لأن هذا إلزامي إذا كنت ترغب في تنزيل الألعاب ، لإعداد المصادقة الثنائية ، يلزمك الانتقال إلى الحساب> كلمة المرور والأمان> إعداد 2FA.

* بعد إعداد المصادقة الثنائية (2FA) ، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وابحث عن GTA 5.

ستظهر اللعبة ، تحتاج إلى النقر عليها ، ثم في صفحة وصف اللعبة ، تحتاج إلى الضغط على “Get”.

* سيؤدي هذا إلى فتح صفحة الطلب ، ما عليك سوى الضغط على زر الطلب لإضافته إلى مكتبتك

كيفية تثبيت اللعبة

* بعد إضافة اللعبة إلى مكتبتك ، ستحتاج الآن إلى تنزيل Epic Games Launcher وتثبيته من موقع الشركة على الويب ، والذي يبلغ حجمه حوالي 400 ميجا بايت.

* بعد تثبيت العميل ، قم بتسجيل الدخول إلى المشغل باستخدام بيانات اعتماد متجر Epic Games Store.

* اضغط على خيار المكتبة على اليسار.

* ستعرض المكتبة جميع ألعابك ، حدد GTA 5 واضغط على تثبيت.