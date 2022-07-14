الحج والعمرة تعلن فتح التقديم لطلبات تأشيرة العمرة للعام القادم 1444

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التقديم لبدء استقبال طلبات تأشيرة العمرة، من ضيوف الرحمن الراغبين في تأدية مناسك العمرة، القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، والقاصدين زيارة المسجد النبوي الشريف، استعدادا لبداية موسم العمرة في العام الهجري الجديد 1444هـ، بعد الانتهاء من موسم الحج للعام الهجري 1443.

موعد فتح باب التقديم على طلب تأشيرة العمرة لعام 1444

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد فتح باب التقديم لطلب تأشيرات العمرة من اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1443، الموافق اليوم الرابع عشر من شهر يوليو لعام 1444، كما أضوحت الوزارة أيضا موعد بدء مناسك العمرة للمتقدمين لأداء مناسك العمرة، من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مع بداية شهر محرم القادم لعام 1444، الموافق يوم 30 يوليو 2022.

متطلبات واشتراطات إصدار تأشيرة العمرة من المملكة العربية السعودية

يشترط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة في الروضة لمن لم تثبت إصابته بجائحة كورونا. يتم عمل حجز مسبق لتصريح العمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا، أو من خلال تطبيق توكلنا، إما من خلال الحساب الخاص به مباشرة، أو من خلال إضافة الشخص كمرافق عبر تطبيق اعتمرنا. الفئة العمرية للسماح بأداء العمرة تبدء من فوق سن الخمس سنوات فما فوق، لمن لم تثبت إصابتهم بوباء كورونا.توفير كافة الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، أثناء أداء مناسك العمرة.

ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين

تشمل ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين تقديم كافة الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، حيث يتم تقديم طلب التأهيل لأداء مناسك العمرة عبر موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي، والإطلاع على الضوابط الموضحة عبر بوابة وزارة الحج والعمرة، ومن ثم يتم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، والبيانات التي تتعلق بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي الأياتا، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى، مع العلم بأن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من أجل تحديد الإجراءات الصحية الوقائية المطلوبة، للحماية من وباء كورونا.