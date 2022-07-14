نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر OpenEMIS رابط الاستعلام عن علامات الطلاب الأردن 2022 بالمدارس الحكومية منصة أوبن إيمس بعد اخر تحديث في المقال التالي
رابط الاستعلام عن علامات الطلاب الأردن 2022 يتطلع الكثير من طلاب المدارس الحكومية في جميع أنحاء الأردن بشكل عام التعرف على العلامات الخاصة بالطلاب بعدما تم إنهاء كافة الامتحانات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت مصادر التربية والتعليم الأردنية على تفاصيل استخراج النتائج الخاصة بالطلاب، وقد أكدت على أن النتائج سوف تظهر خلال الأيام القادمة بعدما يتم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، ومن خلال هذا المقال نستعرض تفاصيل إعلان نتائج الطلاب في الأردن وكيفية استخراج النتيجة.
اوبن ايمس نتائج الطلاب المدارس 2022
ويبحث الآلاف من الطلاب والطالبات الموجودين في المملكة الأردنية بشكلٍ عام للتعرف على رابط ايمس نتائج الطلاب المدارس الحكومية الأردنية، وهو الرابط الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية لكي يكون مسؤول عن طرح كافة نتائج الطلاب للحصول عليها إلكترونيًا بسهولة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، فقد أنهى الطلاب كافة الامتحانات التي تتعلق بنهاية العام الدراسي 2022 بناء على الضوابط التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم الأردنية.
رابط الاستعلام عن علامات الطلاب الأردن 2022
وقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتصريح رسميا خلال الساعات الماضية أن امتحان الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف كانت ناجحة للغاية، ولم تشهد حدوث أي مشكلات أو شكاوى خلال هذه المدّة، وقد جاءت بناء على الضوابط المحددة، وهذا يؤكد على نجاح النظام الإلكتروني الجديد في التعليم، وقد أشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد إعلان كافة نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة، ليتم استخراج النتائج عبر موقع أوبن ايمس مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يجب أن يتم الدخول على الموقع الرسمي رابط اوبن ايمس نتائج الطلاب المدارس emis.moe.gov.jo مباشرة
- ومن ثم كتابة يتم إدخال اسم المستخدم، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب.
- بعد ذلك يتم تحديد اللغة التي تناسب الطالب.
- ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد اتمام تلك الخطوات سوف تظهر أنام الطالب صفحة جديدة تتضمن النتيجة الخاصة بالطالب بكافة الدرجات الخاصة بجميع المواد الدراسية والمعدل الذي حصل عليه.
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